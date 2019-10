Lukas Wernblom klar för HA-konkurrent

Lukas Wernblom är klar för spel i Västervik.Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Lukas Wernblom lämnar MoDo.

Tidigt kunde ni på Twitter läsa att Västervik var en av de intresserade klubbarna.

Nu kan SportExpressen avslöja att Wernblom är klar för Västervik, där han blivit lovad en topproll. Värvningen presenteras inom kort.

Ryktena om att Lukas Wernblom var på väg bort från MoDo tog fart i onsdags, i samband med matchen mot Timrå, då Wernblom inte var med i laget.

Talangen, som har MoDoikonen Magnus Wernblom som pappa, har aldrig riktigt blommat ut under Björn Hellkvists ledning, och sent under onsdagen bekräftade han för lokalmedia att han inte skulle vara kvar i MoDo.

– Det beror på att det saknats kommunikation mellan mig och tränarna. Det händer i hockey och det är varken första eller sista gången det sker. Det är rätt normalt, sa Wernblom under gårdagen till Örnsköldsviks Allehanda.

I Västervik kommer Wernblom att få en stor roll.

Man har dessutom en skada på tilltänkta nyckelspelaren Rob Bordson.

Därför kommer man att kunna ge Wernblom ett stort ansvar, och en nystart på hans karriär.

Västerviks sportchef Emil Georgsson har kontaktats utan framgång.