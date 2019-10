Arlbrandt om Dahléns framfart ”Jag sitter lugn”

Foto: Ronny Johannesson och Bildbyrån.

Jonathan Dahlén stormar fram i HockeyAllsvenskan.

Efter två nya poäng ikväll mot MoDo, så landar Timrås stjärna in på 13 poäng på de sex första matcherna.

Starten gör att Pär Arlbrandts suveräna 77 poäng från säsongen 2008-2009 kan leva i rejäl farozon.

– Jag sitter lugn i båten, han kommer landa på 69 poäng, skrattar Arlbrandt skämtsamt.

Det har gått elva år sedan Pär Arlbrandt tillsammans med Niklas Olausson och Sebastian Meijer hade total lekstuga i HockeyAllsvenskan.

Trion sprutande in sanslösa 192 poäng tillsammans, fördelat på Arlbrandts 77 poäng, Olaussons 71 poäng och Meijer som faktiskt snittade en poäng per match med sina 44 poäng på 44 matcher, framstår som rena doldisen i sammanhanget.

Just nu dominerar Jonathan Dahlén, Albin Lundin och Jens Lööke i HockeyAllsvenskan.

Skulle Dahlén hålla samma tempo i poängskörden kommer Dahlén landa på 112 poäng.

Inte bara Dahlén har gjort en strålande start i HockeyAllsvenskan. MoDos Jonathan Johnson har levererat 12 poäng på de första sex matcherna, och snittar därmed just nu två poäng per match. Hans framfart ligger alltså också över Arlbrandts fenomenala prestation 2008-2009.

Med andra ord är Arlbrandts 77 poäng på 42 matcher i rejäl fara. Dahlén kommer få fler antal matcher på sig att slå rekordet och han håller dessutom ett snitt på 2.17 poäng per match, mot Arlbrandts 1.83

– Jag kan bjuda honom på andraplatsen, som jag också har från en säsong med 72 poäng, skrattar Arlbrandt, sedan hyllar han Dahléns framfart och blir mer allvarlig.

– Det är en grym spelare! Jag tycker det är riktigt häftigt att han följer hjärtat, så jag hoppas faktiskt att han tar rekordet, säger Pär Arlbrandt.