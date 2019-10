Johansson återvänder till Sverige

Mikael Johansson.Foto: Peter Skaugvold / BILDBYRÅN

HockeyAllsvenska BIK Karlskoga är på väg att göra klart med en supervärvning.

Enligt uppgifter till SportExpressen är Mikael Johansson klar för klubben, och han börjar träna med laget under denna veckan.

Johansson kommer senast från spel i Schweiz.

– Han kommer att träna med laget, sedan får vi se vad som händer, bekräftar Johanssons agent, Johan Finnström.

Den nu 34-årige veteranen har gått kontraktslös under hösten. Det beror på att han varit skadad.

Men nu ska han vara överens med BIK Karlskoga om att köra igång säsongen där, i första hand genom träning. Därefter kommer beslut tas om eventuellt matchspel.

Förra säsongen spelade han 21 NLA-matcher för SCL Tigers och gjorde där elva poäng.

Under karriären har Johansson spelat för Färjestad, Leksand och Brynäs. Så sent som 2016 stod Johansson för 40 poäng i SHL och efter det bar det till KHL, där han han dock inte blev långvarig.

Då gjorde han kortare gästspel i Helsingfors och Brynäs, innan han till slut landade i Schweiz, där han varit under de senaste två säsongerna.

Men efter förra säsongen blev Johansson inte kvar i Langnau och har sedan dess gått utan hockeyjobb.

Nu blir det att starta upp säsongen i Karlskoga, efter att ha varit skadad.

Om det handlar om ett kortare kontrakt, eller hur det landar, blir en fråga för framtiden.

– Han ska komma igång från en höftskada i första hand. Sedan får vi se när spel kan bli aktuellt, säger Johan Finnström.