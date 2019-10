Djurgården har gjort förfrågan på Ortio

Joni Ortio.Foto: Simon Eliasson/ Bildbyrån

Djurgården överväger att plocka in en målvakt, eftersom Robin Jensen är skadad.

Enligt SportExpressens källor har man gjort en förfrågan på den tidigare Skellefteåmålvakten Joni Ortio.

– Ingen kommentar, säger Ortios agent, Thomas Sjögren.

Joni Ortio lämnade Skellefteå 2018 för att ansluta till KHL-klubben Vityaz Podolsk.

Men den här säsongen har han stått utan kontrakt. Nu har det väckts intresse från Djurgården, som undersökt möjligheterna att värva Ortio.

Anledningen är att man har en skada på Robin Jensen.

– Vi får ta det vecka för vecka. Just nu vet jag inte när jag är tillbaka, säger Robin Jensen.

Under gårdagen var Jensen på magnetröntgen. Beskedet är att det inte blir operation.

– Det är en överbelastningsskada på underkroppen. Det är ingenting som inträffat under en speciell situation, utan det har kommit smygandes, säger Jensen.

Enligt tillförlitliga källor har Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson därför gjort en förfrågan om att värva Ortio fram till novemberuppehållet i första hand.

Det hänger dock på hur allvarlig Robin Jensens skada är. Drar den ut på tiden kan en värvning bli verklighet.

Thomas Sjögren, som representerar Joni Ortio, är fårordig:

– Jag jobbar givetvis för att hitta ett jobb åt Joni, men mer än så finns egentligen inte att säga i dagsläget. Mitt jobb är dock att hitta ett hockeyjobb åt honom, och det är där vi står idag.

Djurgården ska ha hört av sig enligt mina uppgifter.

– Det är ingenting jag tänker kommentera. Det är en duktig målvakt, så det finns intresse för honom på olika håll, säger Sjögren.

Robin Jensen har inte spelat sedan matchen mot Oskarshamn den 21 september.

Sedan dess har juniormålvakten Lucas Rheyneuclaudes varit backup till Niklas Svedberg. Så kommer det även vara i Gävle under kvällen, och en tid framöver.

Om Robin Jensen inte är i spel inom kort så pekar mycket på att sportchef Joakim Eriksson tvingas agera, och då vill han alltså ha in Joni Ortio.