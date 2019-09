Från snyggast till fulast

Arenan i Gävle får nytt namn.Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Monitor ERP Arena.

Från det kanske mest klassiska namnet Gavlerinken, till det i särklass fulaste namnet.

Det blir nu Brynäs verklighet, när pengarna ska in.

Det största arenaavtalet i Brynäs historia ger dock klubben betydligt större möjligheter att bli framgångsrikas. Då fick man offra ett vackert arenanamn.

Men någonstans är det också rättvist.

Brynäs har den snyggaste och renaste dräkten, fri från reklam, bortsett en liten logga för välgörenhet och Unicef.

Man hade också det mest klassiska och fina namnet i Gavlerinken.

Kan tänka mig att övriga supportrar tittat lite avundsjukt mot Brynäs, som fått hålla sig så fritt från reklam och fula företagsnamn.

Man har fortfarande sin rena, snygga tröja kvar. Men arenanamnet blev det fulaste i SHL. Övriga fans i SHL kan nog känna att det är rättvist att man tvingas vara lite kommersiella i Brynäs också.

Men inom Brynäs jublar man antagligen bara.

Att ha ett nyskrivet arenaavtal som inbringar miljoner under fem år framöver gör att man övervägt det noga att offra ett snyggt arenanamn, för att få in Monitor ERP System.

Har noterat att en del fans inte är särskilt roade av namnet.

Mitt tips: Gör som i Luleå. Där kallar fansen konsekvent sin arena för ”Ishallen Delfinen”. I folkmun hör jag aldrig någon säga annat än just det gamla klassiska namnet.

I övrigt tycker jag de flesta arenor som sålt namnet, lyckas få till ganska okej namn, trots utförsäljningen till företag.

I Jönköping är man så hemma med arenanamnet att fansen till och med säger att ”Ikväll ska jag gå på hockey i Kinnarps”.

Då har man faktiskt lyckats ganska bra. Det namnet har man haft konsekvent under snart 20 år.

Eftersom Gavlerinken nu lämnat tronen som bästa namnet, så kommer här min personliga lista på de finaste namnen på arenor i SHL:

1. Hovet, Stockholm

Klassiker!

2. Malmö Arena

Har inte sålt ut namnet. Än… Hoppas inte det sker.

3. Scandinavium, Göteborg

Också en klassisk arena.