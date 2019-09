AIK är först ut i match mot Vita Hästen.Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån

Ikväll börjar HockeyAllsvenskan.

Tyvärr blir det en start utan att man spelar full omgång och får ett rejält tryck på premiäromgången.

AIK möter Vita Hästen i det som blir en tjuvstart på den sista säsongen med nuvarande kvalsystem.

Ett AIK som gjort en rejäl nystart, men också kan bli rätt spännande. Var tar det nya AIK-laget vägen i det här? Det blir naturligtvis högintressant att följa det ikväll, och även framöver.

Vi minns förra säsongen.

Från jul och framåt var det AIK som tog över serieledningen. Storsatsningen man gjorde med ett väldigt starkt allsvenskt lag skulle storma mot kval, mot antingen Mora eller Timrå.

Det blev tvärstopp.

Först mot Oskarshamn, som lyckades slå AIK två gånger på Hovet.

Sedan var det Leksand.

– Det var hemskt, sa Christian Sandberg till mig när jag träffade honom i somras.

AIK-ikonen Christian Sandberg är nu borta.

Det finns supportrar till AIK som aldrig upplevt ett AIK-lag utan att Christian Sandberg är en del av laget. Bara det signalerar verkligen en omstart för AIK.

Till slut, efter ungefär 10 tryoutspelare, någon misslyckad ryss, en försäsong med djupa dippar, så står man inför premiären.

Sportchef Gozzi har ökat träningsdosen rejält i laget.

Mellan nio på morgonen till klockan två på eftermiddagen har man kört stenhårt. Både i gymmet och på is. Den här säsongen ska man absolut inte falla på att andra lag är bättre tränade.

Frågan är dock om det hjälper.

AIK har till stora delar ett nytt lag, man har en ny tränare, och även om spetsen känns ganska spännande med Kim Tallberg och John Henrion som extra krydda i offensiven, så finns det givetvis stora frågetecken när man bygger så mycket nytt.

Skadefria kan AIK ställa ett ganska hyggligt lag på benen.

Problemen kan komma senare, om det börjar komma skador och avstängningar. Skador finns för övrigt redan. Målvakten Johannes Jönsson, som är så bra när han är skadefri har haft strul under försäsongen, och efter förra säsongen då Jönsson var långtidsskadad så är man inom AIK rätt less på den problematiken.

Hur som helst, så blir det någonstans en rätt intressant match här ikväll.

Ett AIK utan något större favorittryck i serien går ändå in som lite favorit mot Vita Hästen. En motståndare som gjort ett par rätt fina värvningar, efter att man klarade kvalspelet och höll sig kvar i våras.

Hur kommer AIK påverkas av den hårda träningen? Har man släppt upp i god tid så spelarna är fräscha?

Efter baksmällan som någonstans ändå finns efter fallet i slutet av förra säsongen för AIK, så är det med en hel del spänning jag kommer sätta mig framför TV:n ikväll för att bevittna premiären.

Även om jag hade önskat en full omgång, så blir det kul att serien kör igång.

Den fulla omgången får istället vänta till fredag.