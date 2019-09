Nästa man att förlänga

Malte Setkov.Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / Cop 178 /

Igår förlängde Malmö Redhawks med Christoffer Forsberg.

Idag var det dags för nästa, när Malte Setkov skrev nytt avtal. Det nya kontraktet är på två år.

– Jag är helt övertygad om att Malte spelar i NHL i framtiden, säger Patrik Sylvegård.

Malte Setkov kom till Malmö inför U16, och gör därmed sin sjätte säsong i klubben i år.

Under försäsongen har han etablerat sig starkt och mycket pekar på att han spelar mot Leksand på lördag.

– Mitt mål är att spela alla 52 omgångar, säger Setkov.

Patrik Sylvegård ser någonting riktigt stort i den danska, långa backen, som imponerat på Detroits camp, som han är draftad av.

– Vi tycker att Malte har tagit jättestora steg och är säkra på att han kan utvecklas till en toppback i den här ligan, säger Sylvegård.

– Han har alla verktyg och visar gång på gång prov på sin stora skicklighet. Nu har han dessutom vuxit in i sin långa kropp på ett riktigt bra sätt och han är definitivt en spelare att hålla ett extra öga på under säsongen, fortsätter Redhawks sportchef.

Malte Setkov blir den fjärde backen att skriva på en förlängning.

Kontrakt I Redhawks inför 2020/2021

MÅLVAKTER:

Lars Volden – 2020/2021

Oscar Alsenfelt – 2022/2023

BACKAR:

Jesper Jensen Aabo – 2020/2021

Matias Lassen – 2020/2021

Adam Ollas Mattsson – 2020/2021

Malte Setkov – 2021/2022

FORWARDS:

Nicolai Meyer – 2020/2021

Johan Olofsson – 2020/2021

Fredrik Händemark – 2021/2022

Christoffer Forsberg – 2022/2023