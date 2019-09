Ny center klar för Oskarshamn

Foto: Matic Klansek / Bildbyrån

Tobias Lindberg lämnade idag.

Men Oskarshamn förstärker nu laget med en ny center. Rok Ticar är klar för klubben.

Han ska enligt källor till SportExpressen anlända till Småland imorgon och börjar då träna med laget.

– Jag kommenterar inga enskilda namn, säger sportchef Daniel Stolt när han konfronteras med uppgifterna.

Den slovenska landslagsmannen kommer senast från Köln, och var där lagkamrat med Simon Després, som är en av klubbens nyckelspelare.

Den 30-årige centern har spelat nio VM-turneringar och två OS för Slovenien.

Nu ska han förstärka den centerposition som Oskarshamn länge letat efter. Men det blir via testspel.

Oskarshamn kommer att testa av hans fysvärden under de närmsta dagarna. Men ambitionen är att det ska vara en toppspelare i laget under debutsäsongen i SHL.

– Jag har i dagsläget ingenting att presentera. Men nyheten om Lindberg du gick ut med tidigare, den stämmer, säger Daniel Stolt.

– Vi har haft en out i det avtalet, som vi valt att nyttja. Tobias åkte hem igår, säger Stolt.

De senaste åtta säsongerna har Rok Ticar spelat i KHL och DEL. Hans bästa säsonger var 2013 till 2016, då han låg stabilt runt 30 inspelade poäng i både DEL och KHL.