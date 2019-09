Samma lag i genrepet mot Växjö

Redhawks kom hem I natt från Ljungby.

imorgon blir det att sätta sig på bussen igen, och dra till Växjö, för matchen som blir genrepet inför premiären i Leksand nästa lördag.

– Vi vill starta nästa match, och nästa träning på den bästa nivån vi höll förra matchen, säger Peter Andersson efter dagens träning.

På dagens träning valde man att fokusera helt på teknikträning.

Samtliga spelare var på is, utom skadade Emil Molin, och dessutom kan man numera addera Linus Cronholm på den listan.

Efter J20-matchen, som han spelade igår, så drog han på sig en skada.

– Cronholm spelar inte med oss imorgon, säger Peter Andersson.

Hur allvarlig är skadan?

– Jag vet inte det än, säger Redhawkstränaren.

Linus Cronholm var dock på plats nere i omklädningsrummet, men var inte ombytt.

Det är dock ingen skada som har något med smällen han fick i Österrike att göra.

Efter den fina matchen mot Linköping igår, så har därmed Peter Andersson och hans kollegor samma manskap att tillgå som under gårdagen.

Om man inte väljer att spela med en spelare för mycket, då man gick med åtta backar och 13 forwards igår, så kommer man behöva plocka bort en spelare.

– Jag ser gärna att vi låter alla få spela, även om vi vet att vi inte kommer få göra det i seriespelet, säger Peter Andersson.

Vad vill du se i en sista träningsmatch?

– Att vi tar vid där vi avslutade. Många delar av matchen är det en bra nivå från oss. Och att hitta de bästa delarna och starta nästa match på det sättet är vad vi vill göra. Då får man in en stabilitet och trygghet i laget, då vi vet att vi pendlat i kvalitet under vissa perioder. Igår var det bra under många stunder av matchen.

– Vi ska behålla modet och visa att vi kan spela bra. Att det blir en vana för oss.