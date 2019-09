Redhawks vann stort mot Linköping

Foto: Gustaf Pettersson.

Malmö Redhawks är tillbaka på vinnarspåret efter matchen mot München förra lördagen.

Idag kom man ut och dikterade villkoren mer eller mindre hela matchen. Då fick man också utdelning och vann enkelt, med 5-1 efter att även fått utdelning i powerplay i den andra perioden.

Nere i Österrike senast fick Malmös lag en hel del kritik av coach Peter Andersson.

Idag gav man svar på tal till sin tränare.

På tre försök i powerplay, så satte man dit två puckar, varav ett i fem mot tre, då det endast tog tio sekunder att sätta dit målet.

Marcus Björk visar på nytt hur nyttig han kommer vara i powerplay. Idag bombade han in 3-1 och hade i övrigt två assist i matchen.

Han är en av spelarna som kanske imponerat mest på försäsongen.

Alltid svårt att spekulera i om Malmö var bra, eller om Linköping var svaga.

Men idag skulle jag säga att det var en ren kombination. Linköping har inte lyckats slå mer än ett lag under försäsongen. Bara AIK, som är allsvenskt motstånd.

Samtliga SHL-lag har man fått stryk mot.

Men Malmö Redhawks var också bra!

Det måste man faktiskt poängtera. Redhawks gjorde Linköping dåliga, när man med sin press inte gav LHC speciellt mycket utrymme.

Man helt enkelt malde ner sitt motstånd, och gör det då i stora delar av matchen.

Oavsett vilken femma Redhawks satte in, så lyckades man oftast pressa ner LHC-laget, och det lär inte vara speciellt roligt att möta detta Malmölag när man är på det humöret.

Orkar Peter Anderssons mannar hålla i det under säsongen, och göra det konsekvent, så blir det ett fortsatt lika jobbigt lag att möta.

Malmö – Linköping 5-1 (I Ljungby)

1-0 09.23 Jesper Jensen Aabo (Björk, Jensen)

1-1 11.46 Nick Sörensen (Little, Rissanen)

2-1 34.08 Frederik Storm (Komarek, Lerby)

3-1 35.30 Marcus Björk (Jensen Aabo, Meyer)

4-1 38.35 Max Görtz (Björk, Forsberg)

5-1 48.40 Max Görtz (Forsberg)

Publik: Cirka 500 personer