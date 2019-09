Johan Forsberg klar för ny klubb

Johan Forsberg. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / Cop 159

Johan Forsberg fick inget nytt kontrakt med Luleå i våras.

Nu har han hittat en ny klubb, och det blir spel i HockeyAllsvenskan.

MoDo blir ny klubbadress.

– Det vägde tungt att MoDo har en tydlig målsättning den kommande säsongen och vill göra någonting bra som jag vill vara del av, säger Johan Forsberg.

Forsberg har skrivit på för ett år med MoDo.

Efter tio säsonger i SHL, väntar åter spel i HockeyAllsvenskan för 34-åringen. Men trots de tidigare säsongerna i Björklöven så blir det inte i Umeå han hamnar, utan elva mil söderut, i Örnsköldsvik.

Enligt uppgifter till SportExpressen var Björklöven på honom. Men han valde MoDo.

MoDo plockar in Forsberg, då man gjort bedömningen att man saknat en bricka i sitt lag, under försäsongen, när seriespelet alldeles strax startar.

– Vi har under försäsongen sett våra styrkor, men även sett vilka svagheter vi har, och där efter gjort bedömningen att vi behöver ännu mer fysiska spelare som är starka med pucken. Forsberg är just de sakerna där han är en spelare som producerar en del poäng och samtidigt är trofast systemet defensivt, säger tränare Björn Hellkvist.