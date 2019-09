Det blir en kamp om Strandberg redan i höst

Sebastian Strandberg sitter på utgående kontrakt.Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Silly season inför 2019/2020 får anses som över.

Visserligen kommer självfallet spelare sparkas och komma in även under säsongen, men det stora arbetet för sportcheferna för nästa säsong börjar ungefär här och nu.

En spelare som kommer ha stora möjligheter till ett bra kontrakt nästa säsong är Djurgårdens center, Sebastian Strandberg.

Jag tror faktiskt han kan fyrdubbla sitt kontrakt till nästa säsong, och ha färdiga bud på bordet redan tidigt under hösten.

Ni minns kanske hur det var när Djurgården värvade Visingsö-sonen? När Pantern släppte spelare till höger och vänster, så breddade Djurgården upp med Strandberg inför slutspelet 2018.

Det blev noll poäng på fyra seriematcher, och det blev noll poäng på fyra slutspelsmatcher.

Ändå satte Strandberg ett så pass bra intryck att han fick ett tvåårskontrakt.

Ett mycket vasst beslut av Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson. På så sätt fick han ett billigt kontrakt över två år med en center man redan då såg stor utveckling i, och som man också fått.

När Jacob Josefson var skadad förra året fick Strandberg ta ett större ansvar och idag får han anses vara Djurgårdens givna andracenter.

Det innebär speltid i powerplay, och det innebär poängskörd som ökar kraftigt.

Förra säsongen blev det 27 poäng i grundserien och i slutspelet fortsatte leveransen för 27-åringen.

Men det kan också innebära ”problem”. När kontraktet nu går ut, så har marknadsvärdet ökat drastiskt. Då kan det också bli problem för Joakim Eriksson att få in Sebastian Strandberg i sin budget till nästa säsong. Speciellt när han redan sitter på Tom Wandell på ett kontrakt, som lär kosta en hel del.

För Strandberg är det lite av en drömsituation. En svensk center, som är så eftertraktad, som har lossnat sent i karriären och som förmodligen är extremt hungrig på att visa upp sig, och skriva ett förmånligt kontrakt.

Hans inledning på säsongen, med mål i båda inledande CHL-matcherna visar dessutom på att förra säsongen inte var någon tillfällighet.

Mycket pekar på att Sebastian Strandberg idag är en center som levererar stort i SHL, på en hög nivå, kväll efter kväll.

De svenska sportcheferna kommer sukta efter två typer av spelare inför nästa säsong, precis som alltid annars.

Svenska, pålitliga centrar, och högerskjutande backar, som presenterar i SHL.

Guldläge för bland annat Strandberg.

Idag sitter Strandberg på samma kontrakt som han skrev efter att han gjort noll poäng på åtta matcher, och var glad att han över huvudtaget skrivit ett SHL-kontrakt.

Lönen landar på cirka 50.000 kronor i månaden.

Nästa kontrakt?

Jag gissar på att han kan få 200.000 kronor i månaden om han gör en riktigt stark inledning på SHL!

En fyrdubbling av lönen alltså.

Om han inleder SHL på att strålande sätt, kommer buden vara på bordet redan i november.

Djurgården kommer naturligtvis inte att ge sig bara för att det blir lite dyrare, men Jocke Eriksson är också en man med sund syn på hur en lönehierarki ska vara i ett lag, så han kommer inte överbuda på något sätt.

Jag håller det inte som omöjligt att Sebastian Strandberg hittat ett nytt jobb till 2021, redan vid jul. Det mesta bygger på hur bra inledning han gör på serien.

Är det riktigt bra, kan det till och med väcka intresse utomlands.

Klart är i alla fall att han sitter, och kommer att sitta i en guldsits de närmsta månaderna.

***

Kvällens match i CHL vann Djurgården för övrigt med 2-1 borta mot Wien.

Av de svenska lagen har man tillsammans med Färjestad fått den klart bästa starten på CHL. Det är faktiskt inte omöjligt att man säkrat ett slutspel redan efter nästa helgs matcher.

Värre blir det för Skellefteå, Luleå och oväntat nog Frölunda. Deras inledning, dessutom på hemmaplan, har givit en skral poängskörd.

Mest har Skellefteå och Frölunda kniven på strupen inför fortsättningen, om det ska bli något slutspel.