Hur bra kan han bli i vinter?

AlexFoto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Att Sveriges två största talanger av 02:orna heter Lucas Raymond och Alexander Holtz vet de flesta redan om.

Den här säsongen kommer vi verkligen få se de komma in i seniorhockey.

Raymond har fått vara med Frölunda en hel del, och gjorde mål i SHL redan förra säsongen.

Alexander Holtz har sprutat in poäng oavsett nivå han spelat på, och nu fortsätter han även när det vankas A-lagsspel.

Idag smällde han in två mål och en assist, när Djurgården vann mot polska Tychy på bortaplan idag.

Frågan som ska ställas är inte om han ska få spela i vinter, utan hur bra han kan bli redan i vinter.

Ja, jag vet att Tychy inte är Europas främsta lag, direkt.

Det är ett lag Djurgården bara ska slå. Men det ska göras också.

Givetvis är det inte vilken 17-åring som helst, som går in och leder offensiven, även mot lag som Tychy. Men Holtz är inte som vilken 17-åring som helst.

Han har redan gjort mål tidigare under försäsongen. När det nu blev tävling, så går han in och gör 2+1.

Det är imponerande, hur dåligt motståndet än må vara.

Holtz kommer dessutom in i seniorspel i en perfekt tid.

Det kryllar inte direkt av rightare i Djurgårdens anfallsbesättning.

Niclas Bergfors och Mattias Guter i all ära, men deras bästa tid är förmodligen bakom sig, och Andreas Engqvist har redan ställt in hela säsongen.

Visserligen ska Emil Bemström få sin tid i powerplay, om han återvänder, men det kommer finnas plats för Holtz ändå.

För supertalangen har försäsongen handlat om att leverera.

Nu levererar han, och gör det även i tävlingsmatcher.

Det blir i stort sett omöjligt för Robert Ohlsson att plocka bort Holtz från laguppställningen nu. Men varför skulle han göra det?

Djurgården har ett guldkorn, som så här långt i sin karriär levererar oavsett nivå han kommit upp till.

Det är självklart naturligt att det kommer att dyka upp en dipp för Alexander Holtz. Sådant sker när det gäller unga spelare.

Men så länge den inte kommit, så är det bara att trycka på gasen för Djurgårdens tränare.

Så här långt har han inte gjort de eller Djurgårdens fans besvikna.

Nu längtar jag redan till Djurgårdens match mot Wien på söndag.

Inte bara Holtz är intressant. Hur mycket kan Patrik Berglund öka i nivå med en match i benen? Viasatexperten Erik Granqvist var inne på att ”Bulan” såg tryggare ut med pucken i andra halvan av matchen. Då fick han dessutom trycka dit ett mål.

En spelare som haft det väldigt tungt sista året, som besitter sådan klass, behöver få lite produktion.

Även Berglund är en anledning att sätta sig och kolla på Djurgården på söndag.

Till sist, på eliteprospects har inte ens Alexander Holtz med i truppen.

Nog läge att lägga in honom.

Det kommer förmodligen inte dröja speciellt länge, innan han nått sina 100 minuter, som ger ett fast A-lagskontrakt.