Väskkaoset i Kitzbühel

Niklas Arell och hans lagkamrater i Kitzbühels tröjor.Foto: Johan Svensson.

Malmö Redhawks är på plats i Kitzbühel.

Då vet man ännu inte vilket lag man kan ställa på benen.

Anledningen?

Fem väskor är ute på vift.

– Det kommer tre av fem väskor idag. Det blir ett litet lotteri vad vi får i de väskorna, säger materialare Håkan Karlsson.

Nästan samtliga spelare är på is i Sportpark Kitzbühel just nu.

Men två spelare får spela… tennis.

Jesper Jensen Aabo och Frederik Storm har nämligen ingen utrustning.

De kan alltså inte gå på is.

– Vi har fem väskor som är borta. Tre av väskorna är lokaliserade nu, och kommer klockan 14.00 i eftermiddag.

Detta är två timmar innan matchen mot Salzburg startar.

Först då kommer alltså tränarna att veta vilket lag de kan ställa på benen. Eller har Peter Andersson redan tagit beslutet att det helt enkelt blir de danska landslagsmännen som får vila.

De fem väskorna innehåller följande fem saker:

Väska 1: Jesper Jensen Aabos utrustning.

Väska 2: Frederik Storms utrustning.

Väska 3: Slipmaskinen.

Väska 4: Tränare Martin Filanders skridsko och träningskläder.

Väska 5: Lagets träningströjor.

Detta innebär att man måste träna med annorlunda träningströjor.

Igår fick man låna Red Bull Salzburgs tröjor. Idag får man köra med hemmaklubben Kitzbühels färgglada tröjor.

Men trunken med matchtröjor är på plats. Så till matchen i eftermiddag kommer man att kunna ställa upp i sina ordinarie tröjor.

Men frågan är fortfarande vad som kommer vara i de tre väskorna som kommer i eftermiddag.

Utrustning för spelare, eller någonting annat?

De andra två väskorna har flygbolaget ingen koll på.

Håkan Karlsson:

– De har vi inte fått något besked om. Det vet vi ingenting om. Vi vet bara att vi får tre väskor, så det blir spännande att se vad som döljer sig i dessa, säger han.