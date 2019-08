Redhawks fick vinna igen

Malmö fick slå IKO till slut.Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Många utvisningar, en del kamp.

Träningsmatchen mellan Malmö Redhawks och Oskarshamn blev en relativt jämn historia, men i tredje malde Malmö ner gästerna från Småland, sedan Nicolai Meyer kunde avgöra med ett snyggt mål stolpe in.

Dansken noterades för ett mål och en assist i matchen.

Redhawks kom till spel utan tre spelare.

Det blev inga direkta val för tränarna att göra den här gången.

Eftersom Niklas Arell och Carl Persson var sjuka, och Max Görtz fortfarande inte är helt skadefri (Ska börja träna i veckan), så var det återstående 20 utespelare som fick spela.

Malmö började bra.

Powerplayspelet fick utdelning nästan omgående.

Efter elva sekunder kunde Jesper Jensen Aabo skjuta in 1-0 från blålinjen. Det intressanta här är att det var Nicolai Meyers första speltid med en man mer på banan.

I SSK förra säsongen var han hela HockeyAllsvenskans poängkung. Det bygger på speltid offensivt.

Det behöver Meyer få i Malmö. Idag fick han det. Då blev det både mål och assist. Han assisterade till Aabos mål och när Malmö i tredje perioden malde ner motståndarna, var det Meyer som tryckte in 4-3, med ett rappt skott, stolpe in.

Att han levererade syntes tämligen omgående på självförtroendet. Han vågade och såg betydligt mer intressant ut denna kvällen än mot HV71.

Oskarshamn gör en ganska bra match.

Man stod upp i ungefär 45 minuter. Men sedan var känslan att orken tröt hos gästerna. Man såg riktigt sega ut under de sista minuterna.

Chansen IKO hade att försöka få med sig ett bättre resultat var att ta något av sina sex raka powerplay man hade i andra perioden.

Efter det så valde Peter Andersson att låta tombolan gå i kedjorna.

Effekten kom i tredje av detta.

Noterbart i övrigt är att Emil Molin klev av någonstans i mitten på tredje perioden. Oklart varför.

Ber att få återkomma.

Malmö – Oskarshamn 4-3

1-0 02.46 Jesper Jensen Aabo (Meyer, Komarek)

1-1 06.56 Simon Despres (Engsund, Thelin)

2-1 23.54 Emil Sylvegård (Lerby, Jensen)

3-1 24.17 Christoffer Forsberg (Molin)

3-2 25.56 Joakim Thelin (Modigs, Dahlroth)

3-3 31.37 Tyler Kelleher (Näsén, Newton)

4-3 48.41 Nicolai Meyer (Händemark)

Publik: 917