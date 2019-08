Leksand värvar spetsforward

Foto: Jason Franson/ The Canadian Press

Leksand har länge sökt efter ytterligare en ny forward, som kan ta plats i någon av toppkedjorna.

Nu har klubbens sportchef, Thomas Johansson hittat den tilltänkta spetsen.

NHL-meriterade Marek Hrivík, senast i Vityaz Podolsk i KHL, är överens med klubben om ett ettårskontrakt.

– Mareks största kvalité ligger i hans spel med puck och han besitter ett bra spelsinne, säger sportchef Thomas Johansson.

Marek Hrivík har spelat i stort sett hela sin karriär i Nordamerika. Som 18-åring åkte han över till Moncton i juniorligen QMJHL.

Sedan jobbade han sig upp i NHL och har också fått spela 24 matcher för New York Rangers och Calgary Flames. Så sent som säsongen 2017/2018 gjorde han tre matcher för Calgary.

Men senaste säsongen blev det KHL-spel i Podolsk. På sina 26 matcher i Ryssland blev det 15 poäng.

Under sommaren har han letat efter ett kontrakt.

Nu väntar spel i Sverige.

I och med att att man nu värvar Hrivik, så får forwardsbesättning anses spikad.

Om sig själv beskriver han sig så här:

– Jag ser mig själv som en tvåvägsspelare, där jag försöker bidra med mitt spel över hela banan och jag ser fram emot att hjälpa laget. Vi ser ut att få ett bra lag, och det kommer att bli ett stort år för föreningen, säger Hrivik.