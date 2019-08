En verklig profil tackar för sig

Kim Staal när Redhawks gick upp 2006.Foto: Daniel Nilsson / Bildbyrån

Våren 1997 gjorde Kim Staal debut i Malmö Redhawks A-lag.

Det tog inte lång tid innan. den sympatiske dansken blev en riktig publikfavorit på Malmö Isstadion.

Om man slår upp hur en profil ska vara, så får man upp Kim ”Staalmannen” Staal.

Få spelare har satt sådant avtryck hos Malmöpubliken.

Nu lägger han skridskorna på hyllan 41 år gammal.

Beslutet meddelar han på sin facebooksida under kvällen.

Kim Staal hade en karriär som bestod av 23 år på seniornivå.

I Sverige spelade han för MoDo, HV71 och Linköping, förutom de tre sejourerna i Malmö Redhawks.

Vid den första sejouren så kombinerade han ett jobb som hamburgerflippare på Burger King i Malmö, när han kom upp från juniorlaget.

Snabbt blev Staal en publikfavorit, och han fick till och med en egen fanclub, med flera hundra medlemmar. När han gjorde mål skickades en stor danska flagga ner på ståplats med texten ”STAALMANNEN” i dannebrogen.

Inte ens hans känsliga flytt till MoDo för att få en nytändning på karriären fick kärleken från Malmöfansen att släckas.

Han kom tillbaka två år senare, var med när laget åkte ur, och var med när laget gick upp i SHL.

Det utmärkte också Kim Staal.

Han var bäst när det gällde.

Hade han en säsong som överlag var iskall, så var han ändå stekhet när matcherna gällde någonting. Det visade han inte minst sin sista sejour, när han i ett ganska medelmåttigt Malmölag höll på att skjuta laget till kvalserien 2010.

Det blev sista sejouren i Malmötröjan.

Men han har alltså hållt på i ytterligare nio säsonger. Fem av dessa säsongerna har han givit som moderklubb Herlev utanför Köpenhamn.

Sedan har han också hunnit med ett äventyr i Asien och japanska Tohoku Free Blades.

För ett antal år sedan hyllades Staal av Malmöpubliken vid en SHL-match mot Linköping, när man hade en danska afton.

Han fick en matchtröja med #29 Staal på ryggen av Danmarks mångårige materialförvaltare, som även är Malmös, Håkan Karlsson och hyllades av publiken.

På sin facebooksida skriver Staal:

”Det er tid til at lægge skøjterne på hylden. Det har været en tid fyldt med eventyr og oplevelser. Jeg har mødt en masse dejlige mennekser i tiden som ishockeyspiller og fået venskaber for livet.”

Vidare tackar han sina klubbar i karriären och skriver sedan:

”Jeg er glad og stolt for alle de år, jeg har fået lov til at repræsentere det danske ishockeylandshold 🇩🇰️ Danmarks Ishockey Union.

Især tak til alle ungdomstrænere og ledere i Herlev Ishockey og Malmö ishockeyförening- Malmö Redhawks 🙏 Tak til min famile, for jeres støtte igennem årerne”

En verklig profil har därmed tagit sitt sista skär, och skjutit sitt sista viktiga mål.

Det är bara att buga och bocka för en strålande karriär.