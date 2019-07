De sena övergångarna från HA till SHL

Austin Farley, Josef Ingman, Dan Pettersson och Henrik Nilsson har alla samma sak gemensamt.Foto: Bildbyrån.

Nu är det officiellt.

Victor Söderström går till Arizona, och Josef Ingman går till Brynäs, som ni kunde läsa på SportExpressen för ett par dagar sedan.

Det innebär att Josef Ingman, som skrev på för Västerås i april, efter ett stort jobb från VIK-ledningen, inte kommer att spela för klubben.

Ännu en spelare som skriver på för en allsvensk klubb, som inte spelar för den.

Nu har det gått ett par somrar, och vi har sett ett antal sena övergångar till SHL från HockeyAllsvenskan. Helt enligt regelverket.

Det börjar bli några spelare nu, som aldrig ens spelar för sin nya klubb, utan hinner ”plockas” av SHL-klubbar innan dess.

Vi såg AIK-nyförvärvet Henrik Nilsson skriva på för Oskarshamn under våren, och nu är det alltså Josef Ingman, som gick till Västerås från Karlskrona.

SHL-klubbarna har värvat kontraktsbundna spelare från HockeyAllsvenskan under hela våren. En del sent, en del väldigt tidigt.

Förra sommaren var det ett antal spelare som gick i juli. Skräckexemplet var när Södertäljes tilltänkta förstacenter, Dan Pettersson, som värvats från Västervik, gick till Linköping.

Austin Farley skulle spetsa Karlskrona, men gick sent till Luleå.

Spelarna som är nyförvärv är de värsta exemplen. Här blir nämligen klubbarna helt utan ersättning. Då är det förra klubben som får ersättningen.

Man kan tycka vad man vill om det faktum att SHL kan, rent ut sagt, plocka spelare från HockeyAllsvenskan, men man ska också ha klart för sig att HockeyAllsvenska klubbarna själva varit med och skrivit på avtalet.

Det finns en även stor uppsida för HA-klubbarna.

Deras spelare som värvas i november, och december, ersätts man nämligen också för.

Västerås exempelvis, har dragit in fina pengar på Ersson, Lindelöf, Östman, Zetterberg och Frycklund, oavsett om de haft ett avtal eller inte.

Det är här jag tycker avtalet är lite märkligt. Kontraktslösa spelare ersätts av en pott som alla SHL-lag är tvungna att betala in närmare en miljon kronor till, oavsett om de värvar från HockeyAllsvenskan.

Då kan jag tycka att det vore lämpligt att man ersatte de kontraktsbundna spelarna med större belopp, som sedan ökade desto längre in på sommaren man beslutade sig för att värva.

För att sedan dra ner på ersättningen för spelare som haft ett utgående avtal, och ersatt dessa med en symbolisk utbildningspeng.

Den viktigaste frågan just nu känns att lösa så de spelare som går till SHL, så här sent, måste ersättas rejält.

Dessutom kan det vara på sin plats att få in en annan sak i avtalet. De spelare som redan gjort ett klubbyte under silly season, de borde vara låsta till att det blir klubbarnas eget beslut att göra en deal med aktuell klubb, som i fallen Ingman, Farley, Nilsson etc.

Visst inser jag att de spelarna som står i gränslandet mellan HockeyAllsvenskan och SHL i så fall kommer tänka efter extra noga innan man skriver med en allsvensk klubb, men det ger HA-klubbarna betydligt ärligare förutsättningar att sätta sina trupper.

Sportcheferna behöver inte stå där i juli och behöva panikvärva för att en tilltänkt toppspelare gått till SHL.

Egentligen finns det inte så mycket ont att säga om någon i de här olika fallen som nu varit.

SHL-klubbarna gör enligt regelverket och får dessutom någonting för alla pengar de skjuter till, spelarna får spela på högre nivå, och de allsvenska klubbarna har någonstans prioriterat att få ersättning för alla sina spelare som gått ett steg upp.

Då får man ta smällarna.

Men nog går det att justera till det här, så HA-klubbarna slipper stå där med mindre än en månad till ispremiären, när en tilltänkt toppback ska spela SHL-hockey istället.