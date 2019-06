Finländsk poängspelare på väg tillbaka till SHL

Sakari Salminen spelade i Växjö för ett par säsonger sedan.Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Örebro är på väg att värva en finländsk poängmaskin.

Sakari Salminen, som snittade närmre en poäng i Ässät under säsongen, och som har stor erfarenhet internationellt, är på väg in i klubben.

Enligt uppgifter till SportExpressen är han nära att värvas.

Uppgifter som även finländska Satakunnan Kansa har, och var först att rapportera om.

Sakari Salminen har spelat både OS och VM för Finland.

Han har erfarenhet från KHL, NLA och SHL, plus mängder av säsonger i den finska ligan.

Gemensam nämnare är att han sprutat in poäng i stort sett överallt han varit.

Under våren var han utlånad till Helsingfors, som slutade trea i finska slutspelet.

31-åringen spelade med Växjö i slutet av säsongen 2015/2016, när han stärkte upp under slutet av säsongen. Då blev det sex poäng på tolv matcher i grundserien och ytterligare sex poäng på 13 matcher i slutspelet, när Växjö åkte ut i semifinalen mot Skellefteå.

Nu ska han alltså vara en av de tilltänkta spetsspelarna i Örebro.