Lämnar SHL – efter åtta säsonger

Mathis Olimb.Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Norrmannen Mathis Olimb har spelat SHL-hockey för tre olika klubbar under totalt åtta säsonger.

Nu lämnar han dock den svenska högstaligan, för spel i Tyskland.

Idag presenterades Olimb för den tyska klubben Wolfsburg.

Den numera 33-årige norske centern värvades förra sommaren av Skellefteå AIK, sedan det stod klart att han inte blev kvar i Linköping.

Men någon större succé blev det aldrig i Västerbotten. Trots en roll som var påtänkt som lagets förstacenter, blev det endast 24 poäng på 52 matcher och det stod relativt tidigt klart att han inte skulle få vara kvar i Skellefteå, som fortfarande jagar en toppcenter i sitt lagbygge.

Under karriären i SHL har Mathis Olimb representerat Frölunda under fem säsonger, Linköping under två säsonger och nu senast alltså en säsong i Skellefteå.

Nu blir det tyska ligan. Det var faktiskt i den ligan som Olimb slog igenom, när Frölunda värvades honom 2009. Då representerade han Augsburger Panther.

Wolfsburg kom den senaste säsongen tolva i DEL, och missade slutspel.