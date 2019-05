Nygårds val klart

Joakim Nygård.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Joakim Nygård har varit borträknad av Färjestad för NHL-spel, sedan länge.

Nu är valet gjort.

Nygård är, enligt Värmlands Folkblad, klar för Edmonton Oilers.

– Det är mer än jag vet om, säger Nygård till tidningen.

Det innebär att han blir lagkamrat med världsstjärnan Connor McDavid, under förutsättning att Nygård slår sig in i NHL-laget.

I Edmonton finns även tidigare FBK-spelaren Oscar Klefbom, som Nygård spelat med i juniorlaget, samt i A-laget.

Joakim Nygård blev den sista spelaren att lämna VM-truppen när Gabriel Landeskog anslöt.

Under säsongen har han varit väldigt dominant i SHL, och gjorde 35 poäng under grundserien, plus ytterligare tio poäng i slutspelet.

Trots att han förlängde kontraktet med Färjestad i slutet på januari, så har det hela tiden varit ”klart” att det är NHL som väntar för 26-åringenn nästa säsong.

Kontraktet som spelare i den åldern skriver är ett ettårigt kontrakt som ger 925.000 dollar i årslön vid NHL-spel och endast 70.000 dollar vid AHL-spel.