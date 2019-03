Sänkte AIK – klar för SHL-spel

Christoffer Rifalk har skrivit på för Rögle i SHL.Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Igår blev Christoffer Rifalk stor hjälte för Oskarshamn i den allsvenska finalen mot AIK.

Nästa säsong spelar han i SHL, oavsett vad som händer i Oskarshamn under direktkvalet mot Timrå.

Enligt uppgifter till Kvällsposten är Rifalk nämligen klar för spel i Rögle den kommande säsongen.

– Christoffer har varit fantastisk, men till dina uppgifter har jag inga kommentarer över huvudtaget, säger Rifalks agent, Thomas Sjögren.

Rifalk är ett av alla fynd som sportchef Per Kenttä gjort.

22-åringen värvades av IK Oskarshamn från Kalix mitt under förra säsongen, för att vara en backup.

Den här säsongen har han växt ut till en av HockeyAllsvenskans bästa målvakter.

I kvalet mot AIK har Rifalk växt ut till en vägg och under Oskarshamns segermatcher har det varit Rifalk som varit en stor anledning till att man lyckats vinna.

Trots den stora tavlan i söndags så var han banans bäste spelare igår, och visade prov på enormt psyke.

Rögle har vunnit Rifalk i kamp med flera andra SHL-klubbar. Till slut blev kön stor efter succékeeperns tjänster.

Bland klubbarna som i slutändan fick nej från Rifalk finns Malmö Redhawks, som därmed blir blåsta av sin värsta rival på en mycket spännande framtidsmålvakt.

Även andra SHL-klubbar har visat intresse.

Men det blir alltså Rögle som vinner kampen om honom, enligt flera olika källor.

Därmed har Rögle Justin Pogge och Christoffer Rifalk som sina målvakter på kontrakt för nästa säsong.

Rifalk har ett kontrakt med Oskarshamn till våren 2021, men kontraktet är ett allsvenskt kontrakt, som då innehåller en SHL-klausul, som nu nyttjas.

Det innebär att nye sportchefen Daniel Stolt behöver hitta två nya målvakter. Rifalks kollega i Oskarshamn, Adam Åhman, blir en av två målvakter i HV71 den kommande säsongen.