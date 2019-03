Skillnad vem som gör misstaget tydligen

Christoffer Rifalk gjorde en jättetabbe.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Det är 24 timmar sedan vi såg en storm mot domarna i matchen mellan Växjö och Örebro.

Örebrospelarna, Örebrofansen och många som följer hockey på nära håll var övertygade.

Domarna Linus Öhlund och Tobias Björk var en direkt avgörande orsak till att Växjö Lakers kunde vinna matchen.

Jag såg ytterst få som sympatiserade med ett eventuellt misstag från domarna.

Tvärtom – väldigt många upprörda människor, och orden som kan komma mot domare i det läget är hård och ofta på gränsen.

Idag fick vi se den allsvenska finalen, match 4, avgöras i sudden death genom AIK:s Jesper Frödén kunde trycka in 3-4 ett par minuter in.

Men sanningen är att det avgjordes genom en jättetabbe av IK Oskarshamns målvakt Christoffer Rifalk.

Sådant händer, sådan är sporten.

Det lustiga (eller olustiga) blir bara att det blir en fruktansvärd skillnad i reaktionerna från folk.

Det fanns säkert de som blir förbannade på Rifalk. En sådan tabbe ska man bara inte göra i det läget.

Men sanningen är att de flesta, inklusive jag, tycker direkt synd om Rifalk som hamnar i centrum på det sättet, i negativ bemärkelse.

Men allvarligt talat, var det över huvudtaget någon som blev förbannad? Jag missade er. Det blir knappast någon storm, när en spelare gör ett så avgörande misstag. Det blir det nämligen aldrig.

Domarna ska inte leva i någon skyddad verkstad. De ska stå och står faktiskt oftast för sina misstag.

Linus Öhlund pratade med media igår, och förklarade hur han såg på situationerna.

Domarna kliver oftast ut i studion i C More och står för det man gjort på isen.

Så sent som i onsdagskväll, i samma arena, så var det ett ytterst tveksamt matchstraff som delades ut.

Domarna fick kort och gott väldigt mycket skit för det. Vi ser det dessutom gång på gång.

Respekten för deras yrke är minimal. Det är inte i närheten av den sympatin vi visar när en spelare gör ett misstag.

När domarna inte väljer att snacka om det med media, så blir det dessutom kallat för skyddad verkstad. Mina rapporter säger att IK Oskarshamn inte låter media snacka med Rifalk efter den här matchen.

Skyddad verkstad, någon?

Jag säger inte att vi ska hänga Christoffer Rifalk. Jag tycker vi ska hylla honom för hans fullständiga briljans i den här matchserien. Det är på grund av Rifalk som Oskarshamn över huvudtaget hade chansen att avgöra det här idag.

Hans misstag var inte bra.

Domarnas misstag är inte bra.

Men det händer.

Mänskliga faktorn.

Innan Linus Öhlund och Tobias Björk hade tagit något eventuellt felbeslut igår, så hade de förmodligen tagit hundra korrekta beslut innan dess.

Läge att fundera hur vi gör skillnad på olika yrkespersoner.

***

AIK förstörde festen för Oskarshamn – ja visst.

Men samtidigt bjöd de in oss till en ny fest på tisdag.

Som hockeyälskare tackar jag för det, och längtar redan till tisdag, då Hovet förhoppningsvis blir fullsatt.