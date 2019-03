Kung Sune tillbaka i svenska hockey

Sune Bergman är tillbaka i svensk hockey.Photo: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

När Vita Hästen kom till Norrköping sent under fredagskvällen efter serieavslutningen mot Västervik väntade det möte för tränaren Leif Strömberg.

Han fick då beskedet att han sparkas som tränare och sportsligt ansvarig.

In kommer istället HV:s guldtränare från 1995, Sune ”Kung Sune” Bergman, som tidigare tränat Vita Hästen.

Den nu 66-årige Bergman lämnade sitt uppdrag för norska Frisk Asker efter förra säsongen, kommer nu in för att rädda Vita Hästen under kvalserien.

Sune Bergman var verksam i Vita Hästen säsongerna 2010-2011, samt 2011-2012. Han tränarkarriär sträcker sig sedan 30 år tillbaka, så det är en väldigt erfaren tränare man får in.

Klubbens ordförande Rickard Rauge, om förändringen:

– I Sune får vi en rutinerad och meriterad tränare som står för stark tydlighet och kravställande i sitt ledarskap samt en stor hockeykompetens. Vi är övertygade om att Sune är rätt person att leda oss genom den för föreningen oerhört viktiga kvalserien och säkra allsvenskt spel till kommande säsong.