Nobbar Skellefteå – väljer mellan två SHL-klubbar

Axel Holmström nobbar Skellefteå.Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Axel Holmström har bara representerat Skellefteå AIK som senior, när han spelat hockey i Sverige.

Nästa säsong vänder han hem till Sverige, och ska fortfarande välja lag.

Men SportExpressen kan avslöja att Holmström nobbar Skellefteå.

Istället är det Luleå och en klubb som inte alls nämnts tidigare, HV71, som är klubbarna som slutgiltigt slåss om signaturen.

– Jag har inte tagit något beslut om min framtid. Det är vad jag har att säga just nu, säger Axel Holmström.

Bakom kulisserna har det pågått en kamp om centern född 1996.

Redan tidigt i höstas så viskades det om Luleå och Skellefteå, då han kommer från Arvidsjaur i Norrbotten.

Det är också de klubbarna som snacket handlat om i lokalmedierna.

Så sent som i början av februari så åkte Luleå över med bland annat Stefan ”Skuggan” Nilsson, sportchef i klubben, för att träffa Holmström personligen.

Ett drag som gör Luleå attraktiva i kampen om honom.

Holmström går fortfarande och ska ta ett avgörande beslut.

För runt en månad sedan handlade det om fyra klubbar.

Luleå, Skellefteå, HV71 och Växjö.

Växjö föll ut från budgivningen relativt tidigt, och det har stått mellan tre klubbar i SHL. Men nu ska det vara nere på två.

Skellefteå vill inte betala ett marknadsmässigt pris för en 22-årig återvändare från Nordamerika, och det ska till ett höjt bud eller en total vändning för att Holmström ska välja Skellefteå, som han tidigare representerat i Sverige.

Både Luleå och HV71 har givit klart bättre bud. Det handlar inte på något sätt om några drömsummor, utan tvärtom, det laget som nu vinner kampen om honom, får en förmodligen ganska prisvärd spelare.

Detta bekräftar flera olika källor.

HV71 har det högsta ekonomiska budet, men Luleå kan erbjuda en trygghet med närhet till familj och vänner, när han flyttar hem.

Rollerna i de båda klubbarna kommer att vara rätt lika, som en center i de främsta kedjorna i laget, som utgångspunkt.

Valet, det ska Holmström göra i lugn och ro borta i Nordamerika. Men nu är det nere på två klubbar.

Han spelar i AHL för Grand Rapids Griffins, och laget ligger tvåa i central division, och ska in i Calder Cup-slutspelet under våren, som läget ser ut just nu.