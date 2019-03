Februari-värvningarna – så har de lyckats

SHL-lagen har mer eller mindre värvat och släppt spelare kontinuerligt under hela säsongen. Vissa lag genomförde sina sista transfers tidigt på säsongen. Andra agerade sent.

Under de sista två veckorna, innan fönstret slog igen den 15 februari, så genomfördes det värvningar.

Med överraskande positivt utfall.

Här kommer en genomgång av de sju värvningarna som gjordes i februari. Överraskande många känns rätt positiva, men det finns också en som det andas mycket flopp över.

Värvningarna är sorterade i den ordningen de genomfördes i februari.

MATTIAS GUTER, forward

Från: Luleå

Till: Djurgården

Utfall: Måste kunna bättre.

Kommentar: Guter är en målskytt, och har haft en stökig säsong. Första poängen kom igår, och det var i femte matchen. Jag är rätt säker på att både Djurgården och Guter förväntar sig mer, men samtidigt har man redan vassa rightare som blir svåra att röra i näringskedjan, där kanske Guter får bättre utrymme nästa säsong.

KRIS VERSTEEG, forward

Från: Avangard Omsk

Till: Växjö

Utfall: Väldigt bra.

Kommentar: Vi skulle ha reservation för att det kunde ta tid innan han kom igång. Hade inte spelat sedan oktober. Svaret? Poäng direkt första matchen, och det har mer eller mindre rullat på. Snittar över en poäng per match. Att göra det i SHL är svårt. Bara Ryan Lasch gör det, så det säger väldigt mycket.

RUDOLF CERVENY, forward

Från: Slovan Bratislava

Till: Brynäs

Utfall: Klar floppkänsla.

Kommentar: Kom till Brynäs för att ”hjälpa laget till slutspel och sätta avtryck”. Efter fem matcher i klubben har det blivit en assist. Hårt att säga flopp efter bara fem matcher, men det har inte varit så bra. Fyra raka matcher utan poäng, trots massor av speltid.

DENNIS SVENSSON, forward

Från: Pantern

Till: Djurgården

Utfall: Överraskande bra.

Kommentar: Helt utan förväntningar kom han in, och har verkligen gjort jobbet som en hårt jobbande center, och fyllt ut nödvändig speltid. Trots sin kanske sämsta allsvenska säsong i ryggen, så är jag säker på att Djurgården är nöjda med att man genomförde värvningen, och det han uträttat i deras klubb.

JHONAS ENROTH, målvakt

Från: Dinamo Minsk

Till: Örebro

Utfall: Enormt bra.

Kommentar: Snacka om att göra skillnad. Har klivit in och har bästa GAA och bäst räddningsprocent i hela serien. Örebro är plötsligt att räkna med i kampen om slutspel, och det här är förmodligen den sista minuten-värvning, som gjort störst avtryck och skillnad för ett lag de senaste tio åren. Kanske till och med någonsin.

PER LEDIN, forward

Från: Boden

Till: Malmö

Utfall: Mest bänk och läktare.

Kommentar: Svårt att säga speciellt mycket om spelet, då Ledin spelade under tre minuter mot Frölunda och under en minut mot Linköping. Där emellan läktaren mot HV71. Hans avtryck i Malmö blir som personlighet på träning och i omklädningsrum, och naturligtvis som spelare om någon blir skadad, eller underpresterar.

ERIC GELINAS, back

Från Slovan Bratislava

Till: Rögle

Utfall: Upp och ner.

Kommentar: Istiden har ökat, men när det blev tjugo minuter mot Frölunda, blev det också minus fyra, och sämsta matchen, rent statistiskt. Innan dess två matcher, tillbaka från skada. Har sett intressant ut som tvåvägsback. Har varit en stolpträff ifrån att vara målskytt dessutom. Finns nog väldigt mycket, så han ska inte dömas för Frölundamatchen på något sätt.