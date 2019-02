Stora framsteg för Alsenfelt

Oscar Alsenfelt gör stora framsteg.Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Oscar Alsenfelt drabbades av en huvudskada i samband med en situation mot Luleå förra tisdagen.

Han har varit helt indisponibel för Redhawks under både match och träning. Man har inte kunnat slå fast hur lång tid han är borta.

Men nu är det på bättringsvägen.

– Man vill inte gå händelser i förväg, men han var inne idag och tränade, och har gjort stora framsteg sista dagarna, säger Niklas Torpling från Malmö Redhawks medicinska team.

När man drabbas av en huvudskada, troligtvis hjärnskakning, så finns det bara en väg. Det är hjärntrappan som gäller, för att inte riskera några bakslag, eller framtida men.

Den har Oscar Alsenfelt följt sedan skadan, vilket inledes med en dag med enbart vila och skärmfri tid.

Sedan har det stegvis ökat.

Idag var han inne och tränade, och fick behandling, trots att laget var lediga.

– Han går nog på is på söndag. Inte full is med laget, men han har kommit så långt att vi siktar på is på söndag, säger Niklas Torpling, som verkligen vill poängtera att man inte hetsar för att få honom spelklar.

– Det får ta den tid det tar. Vi är försiktiga och följer det man ska göra vid det här typen av skador.

I den bästa av världar så fortsätter man att få positiva svar på träningen. Fungerar söndagen är nästa steg träning med laget. Det sker i så fall på måndag.

Om den skulle fungera är Alsenfelt också uttagningsbar för tränarna.

Mycket pekar dock på att det ändå blir Cristopher Nihlstorp som står i omstarten mot Färjestad.