En typisk Evertsson-värvning

Sportchefernas vanligaste svar just nu: Marknaden är helt iskall. Det finns inga spelare.

Henrik Evertsson: Värvar Kris Versteeg.

Det går inte att bli mer Växjö-värvning, en dryg vecka innan transferfönstret stänger än så här.

En kraftigt meriterad spelare, som alla säger wow till.

På förhand en spelare som ska vara en dominant kraft i Växjös lag, men glöm inte bort att en succé aldrig är given.

Det är bara några veckor sedan Djurgården slängde upp Jason Garrison, med flera hundra NHL-matcher på sitt samvete.

34-årige Garrison har, så här långt, varit väldigt bra i Djurgården.

Men Kris Versteeg är ytterligare en hylla upp. Vi pratar en kille som vunnit två Stanley Cup, och spelat 643 NHL-matcher.

I nästan tio raka år, helt ordinarie i NHL, fram till föregående säsong. Dessutom med konsekvent poängskörd på runt en halv poäng per match i hela NHL-karriären.

Versteeg är dessutom inte speciellt gammal, endast 32 år. Det är inte någon trött 37-åring som vill komma och leka lite i slutet av en säsong.

Versteeg borde rimligtvis ha ett par år kvar som hockeyspelare.

Senast en spelare, med så många NHL-matcher på sitt samvete värvades till SHL var när Linköping värvade Derek Roy.

Han har 738 matcher på sitt samvete, är äldre och har på alla sätt och vis varit en lyckad värvning av LHC.

Mycket pekar på att Versteeg även blir det för Växjö, även om han inte är lika notorisk poängspelare som Roy.

Men i den här branschen finns inga garantier.

Inte på något sätt.

Henrik Evertsson har värvat spelare med en stor meritlista förut, med massor av NHL-matcher.

Colby Armstrong var i liknande ålder 2013, men blev absolut ingen succé.

Adam Burish kom in med nästan 400 matcher 2015-2016, men blev en riktig flopp.

Ville Leino kom in under samma säsong, och är väl den av de riktigt tunga meriterade spelarna som har ett gäng matcher i NHL, som lyckats bäst. Dock utan briljera på något sätt.

Tittar man tillbaka ännu mer så måste Växjös första stora NHL-namn Shjon Podein givetvis nämnas också. Han var med och byggde upp något i klubben under början av 2000-talet.

Sedan har Växjö självklart haft flera andra spelare som har meriter från NHL, men när det handlat om de med flera säsonger i världens bästa liga, så har det egentligen aldrig blivit något sprakande succé för någon.

Blir Versteeg en i raden som inte sätter något superavtryck, eller blir han den som bryter mönstret och leder Växjö till guld?

En håll käften-värvning är det oavsett. Åtminstone på förhand.