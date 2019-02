Brynäs tränarfråga löst närmsta tre åren

Magnus Sundquist och Mikael Holmqvist blir kvar i Brynäs.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Brynäs förlänger som väntat med sina tränare Magnus Sundquist, och Mikael Holmqvist.

De båda har undertecknat avtal som binder de till Brynäs de närmsta tre säsongerna.

– De har gjort ett fantastiskt jobb sedan de kom in i november, säger sportdirektör Andreas Dackell.

De båda kom in i båset sedan Brynäs bestämde sig för att sparka Tommy Sjödin och Janne Larsson. Sundquist kom då in från sin position som assisterande tränare och tog över huvudtränarsysslan.

Kontrakten är skrivna på tre år, med tre raka år på Holmqvist och Sundquist skriver två plus ett år.

Dackell om att man har sin huvudtränare klar i flera år framöver:

– Magnus är för mig en person som är jäkligt trygg i sig själv. Han har ett tydligt, rakt och ärligt ledarskap gentemot spelarna. Han talar om vad han kräver av spelarna varje dag – och jag tycker att hans kanske bästa egenskap är förmågan att få ihop en grupp.