Malmö tar in målvakt med Alsenfelt borta

Isak Wallin. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / Cop 159

Oscar Alsenfelt skadade sig mot Luleå i tisdags.

Det är konstaterat att Alsenfelt skadade sig efter att Luleås Petter Emanuelsson åkt in i hans huvud.

Hjärnskakning och hjärntrappan gäller, så Alsenfelt kan inte spela ishockey på minst en vecka i bästa fall, förutsatt att allt flyter på i rehabiliteringen.

Då agerar Redhawks och lånar in i backup.

Isak Wallin, från SHL-konkurrenten Mora, lånas in.

Wallin är tredjemålvakt i Mora, som har Janne Juvonen och Christian Engstrand som går före. Isak Wallin har tidigare under säsongen agerat nödlösning även i Färjestad.

I samband med att Markus Svensson drabbades av hjärnskakning, så lånade Karlstadsklubben in honom under tre matcher.

Man fick beskedet direkt efter den avslutande träning i Malmö Arena inför avresan till Gävle. Mora har givit tummen upp att Wallin får lånas in för matchen mot Brynäs imorgon, som en backup till Cristopher Nihlstorp.

– En talangfull målvakt som jag anser håller bra SHL-nivå. Jag följde honom nära i Modo förra säsongen och är inte alls förvånad att han fick ett SHL-kontrakt. Jag har en god relation med Moras målvaktstränare Peter Iversen och är tacksam för att de hjälper oss, säger Redhawks målvaktstränare Henning Sohlberg som är förvånad att Wallin inte matchats mer i Mora.

– Jag är förvånad att han inte spelat mer. Jag har själv varit på is med honom ett par gånger och vet vad han kan. Det här blir en bra lösning för oss.

Wallin ansluter i Gävle, dit laget beräknas anlända under eftermiddagen.