Nichlas Hardt lämnar Malmö för SHL-konkurrent

Nichlas Hardt.Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Säsongen har varit tuff för Nichlas Hardt.

Vid flera tillfällen har han varit utanför Malmös lag, och nu händer det grejer.

Enligt uppgifter från säkra källor, så kommer Hardt att lämna Malmö Redhawks. Detta redan nu innan transferfönstret stänger. Han är istället klar för Växjö.

– Ingen kommentar just nu, säger Patrik Sylvegård, sportchef i Malmö.

Vid dagens match mot Luleå fins Nichlas Hardt inte med i laguppställningen. Detta är för att han kommer att avsluta säsongen i Växjö Lakers.

Affären genomfördes rekordsnabbt. De första signalerna om att saker var på gång, kom under morgonen.

Under dagen har man sedan gjort klar dealen och uppgifter säger att Växjö tar över kontraktet resten av säsongen.

Växjö behöver en ersättare till Martin Lundberg, som är skadad och missar resten av säsongen. Då kommer Hardt tyngd till stor nytta.

Dessutom vet Växjö verkligen hur viktig Hardt blir när det vankas slutspel, då de blev sänkta av just Hardt vid ett antal tillfällen under kvartsfinalen 2017 mot just Malmö.

För Redhawks del innebär detta att man kommer att behöva värva en forward utifrån. Det kan bli tal om att Växjö släpper en forward i motsatt riktning, och det kan bli tal om att man värvar från någon annan klubb.

I dagsläget är det mesta väldigt oklart och affären har gått fort under dagen.

Det som flera olika källor berättat är att Hardt kommer ansluta till Växjö Lakers.

Nichlas Hardt återvände till Malmö Redhawks under 2016. Han skrev ett treårskontrakt med klubben och var ett stort nyförvärv då, men åren i Malmö har varit tuffa, med skadeproblem, och svårt att ta en riktig plats i laget.

Under den här säsongen har Hardt delvis varit utanför laget och i lördags spelade han 10.44, vilket varit snittiden för hela säsongen.

Samtidigt frigör Malmö Redhawks en stor lönepost, och kommer ha en stor påse pengar att värva spelare för inför avslutningen.