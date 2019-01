Bytet officiellt – Warg till Örebro – Björk till Malmö

Stefan Warg och Marcus Björk.Foto: Bildbyrån.

Nu är det officiellt.

Andra tredjen i SHL under denna veckan.

Stefan Warg går till Örebro. Marcus Björk blir det som går till Malmö Redhawks.

– Vi vill tacka Stefan för alla hans insatser under de många år han varit en del av Malmö Redhawks och önskar honom all lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchef Patrik Sylvegård.

– Samtidigt vill jag tacka Marcus Björk för hans tid i klubben och önska honom lycka till i framtiden,säger Örebros sportchef Niklas Johansson.

Marcus Björk skriver kontrakt för denna och nästa säsong i Malmö Redhawks.

Örebro skriver kontrakt med Stefan Warg längre än så. Han är klar för spel i hemstaden till och med våren 2022.

– Jag känner Stefan sedan tidigare och han kommer passa bra in i gruppen. Vi känner att vi vill tajta till vår defensiv och där kommer Stefan hjälpa oss. Stefan är en defensivt stark back som spelar med ett stort hjärta, men jag tycker också att han har tagit stora steg rent spelmässigt i Malmö, säger Niklas Johansson i Örebro.

Marcus Björk vill Redhawks få in för att lyfta sin offensiv bland backarna.

– Marcus är en ung och lovande spelare, som besitter stora spetskvaliteter i det offensiva spelet, inte minst i powerplay. Han har en stor uppsida i spelet med puck, har ett giftigt skott och en potential att kunna göra mycket poäng hos oss. Han var själv intresserad av att komma till oss och vi tror mycket på honom, säger Sylvegård.

Tanken är att båda spelarna ska vara tillgängliga för sina respektive klubbar med start redan imorgon.

Warg med Örebro uppe i Skellefteå, och Björk med Malmö mot Mora hemma.