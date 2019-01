Almtuna förändrar i tränarstaben

Falk och Ragnarsson. Foto: Bildbyrån.

Almtuna plockar in en ny huvudtränare, men man behåller både Marcus Ragnarsson och Martin Gudmundsson i staben.

Det är Nichlas Falk som är klar för att leda Uppsalalaget som huvudtränare för resten av denna säsongen och nästa.

– Det har varit en säsong där vi inte riktigt har fått till detaljerna och vi har internt försökt på många olika sätt att få det att tippa över på rätt sida, säger sportchef Björn Danielsson.

Ragnarsson tog över posten som huvudtränare, efter att ha varit assisterande tränare till Niklas Eriksson, som fick sparken.

Den här säsongen har dock varit tuff för Almtuna, som ligger i botten av tabellen och riskerar att behöva kvala sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Nichlas Falk, som lämnade Södertälje efter förra säsongen, kommer nu in som tränare i HockeyAllsvenskan igen.

– Det är en bra person som kommer att passa in i vår grupp på ett bra sätt. Han är en duktig tränare och taktiker och vi tror att detta kommer att bli bra. Han är fullt återställd efter sin kollaps och är väldigt sugen på att komma in i tränarrollen igen, säger Danielsson.

Marcus Ragnarsson har ryktats vara aktuell för ett jobb i Tre Kronor nästa säsong. Om detta är en del i processen för Almtuna, att få en ny huvudtränare på plats redan nu, eller om det har med sportsliga resultat, är oklart.