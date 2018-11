Final när kontrakt gått ut – här är lösningen

SHL:s sportchef Johan Hemlin.Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

SM-finalen spelas senare än någonsin denna säsongen. Anledningen är att VM spelas sent och att alla ligor lägger sina schema efter när VM spelas.

Skulle det gå så långt som en SM-final som sträcker sig över sex eller sju matcher, spelas dessa 2 och 4 maj.

Nu har man stött på problem. Kontrakten i SHL går ut den 30 april.

– Vi hade ett möte om det i den här veckan och det kommer att lösa sig, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin.

När SHL lägger sitt spelschema så anpassar man sig efter när VM spelas, och lägger schemat baklänges. Den här säsongen spelas VM-turneringen i Slovakien med start så sent som den 10 maj. Det innebär att en eventuellt sista match i SM-slutspelet kommer gå av stapeln veckan tidigare, dvs 4 maj, som senast.

– Internationella kalendern har flyttas fram en vecka, förklarar Johan Hemlin.

För de två lagen som spelar SM-final i slutet av april och eventuellt i början av maj kan man nu ställas inför ett problem. När kontrakten löper ut den 30 april för alla spelare som har utgående kontrakt, så upphör försäkring och för många spelare kan en ny anställning med en ny klubb, redan vara skriven, i så fall börjar den i regel den 1/5.

– Det stämmer. Då får det bli en uppgörelse mellan de två klubbarna som detta berör. Nu vet vi inte på förhand hur många spelare det beror, om det är fem, eller 15 spelare, men det ska nog inte vara några problem.

Försäkringsfrågan?

– Det vi tittar på, tillsammans med spelarfacket är en lösning där man helt enkelt förlänger den tiden det gäller och då tillkommer samma försäkring. Den gäller även om man hamnar i Tre Kronor. Klubben vill ju ha spelarna och förmodligen vill spelaren i fråga också spela en sjätte eller sjunde final, så det ska vi nog lösa utan några större problem.

Har du varit med om en så här sen SM-final?

– Nej. Men när VM nu flyttas fram så har det givit oss mer luft i schemat. Det kan vara väldigt späckat under en säsong, när man ska klämma in CHL och internationella brejk.

– Det här ger oss lite mer luft i schemat och fler alternativa speldagar, vilket har givit oss ett lite bättre flöde och flera möjligheter att lägga in matcher säger Johan Hemlin.