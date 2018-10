Sju SHL-klubbar jagar forward

Sportchefer är på jakt.Foto: Bildbyrån.

Rögle, Växjö, Djurgården, Örebro, Brynäs, Skellefteå och Luleå.

Alla är de klubbar som är på jakt, efter i stort sett samma sak – en forward.

Vissa ser helst att en center dyker upp, vissa är lite mer benägna än de andra, men alla har en sak gemensamt.

De söker någonting som kan göra skillnad framåt.

Att hälften av SHL-klubbarna är ute och fiskar på marknaden redan i oktober måste anses vara mycket ovanligt.

Vi tar klubbarna som jagar, en och en.

Rögle: Behöver en ersättare till Matt Anderson. Center är hög prioritet. Ser nog även över möjligheterna för en ytterforward som kan leverera poäng.

Växjö: Det är inte så att man är på någon tokjakt. Men dyker något upp, så är man där. Speciellt med tanke på att målskörden framåt varit som den varit.

Djurgården: Andreas Engqvist är skadad, alltså behöver man en center. Albin Lundin är inne just nu, men han är ingen spets,som man behöver.

Örebro: Har ingen panik, har det låtit flera månader. Men laget går dåligt, främst på grund av läckor bakåt, dock. Niklas Johansson har dock varit tydlig. Forward ska in. Helst center.

Brynäs: Danny Kristo fick gå, och nu är Dackell ute på jakt. Ingen hemlighet.

Skellefteå: Inget av nyförvärven framåt har lyckats speciellt väl, och man skulle nog gärna se en center. Men har ingen panik.

Luleå: Hur blir det med Isac Lundeström? Och med Patrick Cehlin? Dessutom ytterligare skador, gör att man vill ha in spelare framåt.

Sju av 14 klubbar alltså.

Det utesluter inte att det är fler som kan tänka sig något. Förväntade bottenlag som Mora och Timrå börjar sjunka lite djupare i tabellen nu.

Sitter de lugna?

Ändå är det kanske ett lag som inte alls har något större behov av en forward, som får in en forward. Malmö, nämligen.

Om Carl Persson inte får speltid i AHL, dit han precis kommit upp från ECHL, så kan det vara Malmö som förstärker med en forward.

Då lär det å andra sidan bli en forward över i just Malmö, då det inte är troligt att man har 16 på kontrakt.

Marknaden är just nu rätt begränsad, men snart börjar det nog lossna lite spelare från NLA, KHL och från nordamerika.

Dessa kan bli lösningen hos SHL-klubbar. Om det inte blir spelare lediga, så är det inte otänkbart att det kan bli tal om lite klubbyten internt inom SHL.

Växjö fick till exempel ut lite mer av Andy Miele än vad Malmö fick, förra säsongen.