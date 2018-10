Åhlund får ut mycket av ännu ett lag

Håkan Åhlund leder ännu ett lag till toppen av HockeyAllsvenskan.Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Håkan Åhlund fick en hel del skit i IK Pantern förra säsongen.

Men rent resultatmässigt, så levererade hans starka lag väldigt bra, och låg i toppen. Det kan ingen ta ifrån Håkan, trots att det viskades om både det ena och det andra.

Hans lag presterade.

En hel del höjde på ögonbrynen när Per Kenttä valde att plocka in Åhlund. Men hittils har det visat sig vara rätt.

Ännu ett lag under ledning av Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg, presenterar uppenbarligen där de ska prestera – på hockeyrinken.

Jag var hyggligt skeptisk till hur det skulle gå för IKO denna säsongen. Man hade tappat rätt många spelare, men det har så här långt visat sig att laget presterar på en liknande nivå, som man gjorde förra säsongen.

Jag vet inte om svaret heter Åhlund/Hallberg, eller vad det handlar om. Jag konstaterar bara att det är ett faktum att den här tränarduon leder ishockeylag tillatt vinna matcher. Det gör man förbaskat bra.

Just nu leds laget offensivt av Filip Sveningsson. Per Kenttä hämtade honom från HV71:s organisation, och det borde tyda på välskolad och välutbildad. Här har man verkligen fått ut massor av en sistaårsjunior, som nu gjort nio poäng på åtta matcher. Ikväll gjorde han 3+1 när Oskarshamn vann med 4-3.

Snacka om att spela en avgörande roll.

Dessutom har klubben ett par andra, riktigt starka kort. Ska inte rabbla alla, men en som är högst bidragande, också HV-fostrad, är Adam Åhman. Nu stod Christoffer Rifalk just ikväll, men Åhman är annars bästa målvakt i hela HockeyAllsvenskan.

Målvaktssituationen har man också fått till bra i årets IKO.

Det mesta känns helt enkelt ganska harmoniskt för Kenttäs gäng just nu, och man skuggar verkligen toppduon, AIK och MoDo, och inget lag går säkert när man ska möta det här laget.