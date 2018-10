Krisen är nära i Umeå nu

Björklöven tippades högt upp av de flesta i SHL, och strax före serien skulle starta, så spände man musklerna och värvade Kevin Goumas, som var med om att föra upp Mora i SHL våren 2017.

Nu har Joakim Fagervalls gäng inlett serien med sju matcher. Resultat? Åtta poäng.

Poängskörden är givetvis inte alls vad man behöver för att vara att topplag. Det ser vem som helst. Desto mer oroväckande är rapporterna om att spelet hackar ordentligt.

När man plockade tre poäng i Västerås i lördags, så var det för att Oscar Masiello storspelade i kassen.

Ska man vara i den absoluta toppen, så krävs en poängskörd på strax under två poäng per match. Dit har Björklöven riktigt långt, för stunden.

Dessutom väntar tuffast möjliga motstånd i nästa omgång, när AIK kommer på besök till Umeå. Ett lag som inlett HockeyAllsvenskan precis tvärtom, dvs riktigt bra, och leder serien.

Det blir en prövning som heter duga, för Björklöven det.

Sedan kommer två riktiga nyckelmatcher, för att kanske kunna få fart på maskineriet. Karlskrona hemma och Västervik hemma.

Kan laget plocka in sex poäng i de matcherna, så kanske man kan få upp självförtroendet och faktiskt börja leverera som det förväntade topplag man är på pappret.

Om det går fortsatt knackigt i de här tre hemmamatcherna så är den här krisvarningen just nu, en fullständig hockeymässig kris.

Då är frågan om man inte behöver göra någonting inom föreningen för att få fart på grejerna.