Berget – tillbaka för att bli en MFF-ikon?

Oväntat som en regndränkt marsmorgon i Malmö.

Men nu är även det sista kapitlet i fotbollsövergången Jo Inge Berget till Malmö FF taget då klubben lagt ut det i sina kanaler.

Jag skrev redan för en månad sedan att det var helt givet att MFF skulle göra allt i sin makt för att få hem Berget och förra veckan fick jag viskat att en av anledningarna till att det drog ut på tiden var längden på kontraktet.

MFF ville ha så långt det bara gick för man vet vilken spelartyp, vilken karaktär och vilken poängmaskin man får hem.

Och så vet man att Markus Rosenberg kommer att sluta efter årets säsong.

Just det faktumet har sannolikt gjort Bergets hemflytt enklare.

Läser man lite mellan raderna i MFF:s pressutskick om Berget-värvningen så säger Daniel Andersson mer om norrmannens framtid än i rena ord:

– Vi tror att hans kvaliteter på plan och ledaregenskaper kommer att hjälpa oss väldigt mycket, både kortsiktigt och långsiktigt.

Just ledaregenskaper på plan behöver MFF massor av när Rosenberg lägger skorna på hyllan.

Ingen enskild spelare kommer att kunna ersätta Malmö FF-ikonen, men Berget är en person med en historik som kan ta över en stor del av kakan.

Dessutom innebär det att det blir en stor lucka att fýlla på norrmannens favoritposition – som anfallare.

Vad jag hört har Berget – som när han inte förlängde med MFF 2017 var öppen med att det faktum att han ofta fick spela wingback var en stor anledning – inte på något sätt krävt att vara anfallare, snarare tvärtom.

När Berget under sin tid i Malmö även slog sig in i det norska landslaget fick han spela nästan uteslutande på vänsterkanten i ett 4–5–1. Visst, lite mer offensiv roll än MFF:s kantspelare har men när Malmö för matcher är rollen snarlik.

Senast Berget var med i en norska landslagstrupp var den 14 november 2017, månaden innan hans förra kontrakt med MFF gick ut…

Jo Inge Berget är 28 år, spelar han ut sitt kontrakt med MFF även denna gång så är han 32.

Det finns de som säger att Jo Inge Berget är tillbaka i Malmö för att starta om sin karriär.

I mina ögon är det lika möjligt att han är tillbaka för att bli en ny MFF-ikon.