Gary Player svingar mot Augusta National: ”Hur välkomna är vi?”

Masters står runt hörnet. Årets första major drar igång på torsdag och är en upphajpad historia där Tiger Woods står på startlinjen och spänningen mellan LIV- och PGA Tour-spelarna är en het snackis.

Därför kom det lite som en blixt från klar himmel när trefaldige Mastersvinnaren Gary Player gick ut och svingade mot arrangörsklubben.

– Hade det inte varit för spelarna så hade Augusta National bara varit en vanlig golfklubb i Georgia, säger han.

Gary Player slår invigningsslaget 2022, presenterad av Augusta Nationals ordförande Fred Ridley.Foto: TT

Dåtidens största golfstjärna Bobby Jones gick ihop med finansmannen Clifford Roberts och anlitade den världsberömde banarkitekten Allister Mackenzine. Banan öppnades 1932. Man ansökte om att få stå värd för US Open men nekades och två år senare arrangerade Augusta National på egen hand den första upplagan av The Masters, dit de bästa spelarna bjöds in.

Gary Player har själv spelat en stor roll i den mytomspunna tävlingens identitetsbygge och är tillsammans med Tom Watson och Jack Nicklays en av de tre golfhjältar som slår invigningsslagen när Masters drar igång på torsdag. Men efter sydafrikanens oväntade attack mot tävlingen och klubben som arrangerar den så lär det denna gång ligga en lite annorlunda spänning i luften.

”Känner sig inte välkommen till klubben”

87-åringen har de senaste veckorna både rankat Masters som ”golfens sämsta major” och har trots att Augusta National är en privat medlemsklubb klagat över att han inte får lov att komma och spela en ”träningsrunda med kompisarna”.

– Efter allt jag bidragit med till den här tävlingen är jag en ambassadör för dem. Men jag kan inte åka dit och spela en runda där med mina tre barnbarn utan att behöva be på mina bara knän till en medlem för att han ska spela med oss, och de har alltid någon bortförklaring. Det är väldigt, väldigt sorgligt, säger Player till The Times.

– Jag har spelat min roll, vunnit tre gånger och kommit bland de 15 främsta tio gånger samtidigt som jag klarat kvalgränsen flest gånger i rad av alla (23). Och ändå har vi problem med att få till en starttid. Om det inte vore för spelarna så hade det här bara varit en vanlig golfbana i Georgia.

– Det är synd, och jag lägger stor vikt vid ordet synd, att Augusta inte får oss att känna oss mer välkomna.

Rankar Masters som fjärde majorn

Uttalandet kommer mindre än en vecka efter att Player rankat tävlingen som herrgolfens fjärde major.

– Masters är inte ett mästerskap i samma utsträckning. Du kan inte ranka en tävling före ett mästerskap. British Open är överlägset det bästa mästerskapet enligt min mening, US Open tvåa och PGA-mästerskapen trea, säger Player och refererar både till att Masters har det överlägset minsta startfältet av de fyra tävlingarna, men också är den yngsta tävlingen.

– De andra är stöpta i historia och Masters jagar fortfarande för att komma i kapp. Att bli nummer ett tar tid.

Players relation med Augusta National har blivit allt frostigare de senare åren. I fjol kritiserades han hårt för att ha burit GolfSaudis logga på tröjkragen, och året dessförinnan produktplacerade hans son golfbollar när Gary skulle slå invigningsslaget.

Sista kapitlet lär inte vara skrivet.

