INTERVJU: Julia Engströms nya liv – ”Då blir det lättare att drömma”

Hon var det stora framtidsnamnet, debuterade på Europatouren som 13-åring och spelade två år senare som yngsta svenska någonsin US Open.

Men skadorna satte stopp för karriären och i stället får Julia Engström från en skolbänk i Stockholm nu se vännerna i ”den gyllene svenska generationen” blomma ut.

– Jag ångrar ingenting men funderar så klart väldigt mycket, säger hon.

Europatourvinnaren Julia Engström tvingades överge karriären redan vid 21 års ålder.Foto: Bildbyrån och Göran Söderqvist

Det har gått några månader sedan Julia Engström meddelade att golfkarriären satts på paus och att hon nu i stället satsar på ett yrkesliv inom juridiken.

Det har sjunkit in nu.

– Det känns absolut som lite av ett nytt liv, och lite konstigt att jag är här medan andra är i väg och spelar tävlingar. Men sådant är livet. Det har varit ett beslut som vuxit fram över ett tag, säger 22-åringen vars senaste säsonger präglats av skador och rehabiliteringsträning.

– Kan jag inte spela och träna som jag vill så känns det inte rätt att fortsätta. Och det har jag inte kunnat göra med min rygg. Om jag gör något så vill jag göra det till 110 procent. Att åka runt och spela utan att kunna ge allt man har känns inte hållbart.

Snabbt en av Europas bästa

Det var i oktober som hon fick nog. Under en längre tid hade hon inte kunnat göra sig själv rättvisa på golfbanan och bestämde sig därför för att söka in till juristutbildningen på Stockholms universitet.

Hon är inte bitter. Samtidigt känns det så klart märkligt när hon, som spelade Europatour-tävling redan som 13-åring, nu får följa sina jämngamla kompisar från landslaget blomstra på den stora golfscenen.

– Som många andra i landslaget hade både Maja (Stark) och Linn (Grant) en väldigt tydlig bild av att ta steget in i proffslivet via college USA, medan jag valde bort det ganska tidigt. När jag blev proffs sökte jag dispens för att kvala till LPGA-touren i USA. Man måste nämligen ha fyllt 18 för att göra det. Men det är bara Nelly Korda som beviljats fick i stället försöka kvala in till Europatouren.

– Jag var rätt klar med stora amatörtävlingar och behövde ta nästa steg. När jag kom åtta på kvalet och fick en plats på Europatouren blev det ganska naturligt att satsa där.

Första året vann hon utmärkelsen som tourens Rookie of the Year och andra året radade hon upp topp-placeringar. År tre vann hon sin första tävling. Julia Engström slutade bland de 20 främsta på rankingen samtliga av de tre första säsongerna.

13-åriga Julia Engström vid Europatour-debuten 2014.Foto: Bildbyrån

”Svårt att säga åt en 13-åring att träna mindre”

Men tiden gick och skador kom i allt större grad att sätta stopp för vad som där och då var svensk golfs starkast lysande framtidsnamn.

– Jag ångrar ingenting jag gjort. Samtidigt har jag funderat väldigt mycket.

– Det var inget lätt beslut att pausa golfen, men när jag väl bestämde mig kändes det som det rätta. Jag tror man kan stirra sig blind på olika anledningar men jag vet faktiskt inte om det finns några svar på varför det blev som det blev, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker att jag gjorde vad jag kunde med vad jag hade. Jag är också väldigt nöjd med mina tränare, fystränare och egentligen alla som varit runtomkring mig. Kanske att jag kunde tränat lite annorlunda när jag var 12-13 och slog otroligt mycket på rangen, och hade en väldigt explosiv sving i förhållande till hur liten jag var.

– Samtidigt är det väldigt svårt att säga till en 12-åring att ”du måste träna mindre”. Det är väldigt lätt att vara efterklok, och vi vet inte heller helt säkert att det var det som var anledningen.

Vägrar överge drömmen: ”Mitt mål sedan jag var 10 år”

Julia Engström stänger inte dörren helt för att en dag återvända till proffsgolfen. Men för att en återkomst till banan ska bli aktuellt gäller det att kroppen ställer upp.

– Jag känner mig inte klar med golfen, men jag känner mig klar med att inte kunna göra mig själv rättvisa och framför allt med att ha ont när jag spelar golf.

– Jag vill fortfarande bli bäst i världen. Det har varit mitt mål sedan jag var tio år och det kommer jag nog aldrig helt att släppa. Det ser kanske inte jättelovande ut, men jag sova utan smärta igen, och kan spela lite tennis och padel.

– Jag tar små steg hela tiden och det gör det lite lättare att våga drömma lite.

Julia Engströms karriär

2007: Julia Engström besöker Solheim Cup som spelas i Halmstad och blir inspirerad till att satsa på golfen.

2014: Som 13-åring spelar Julia Engström Europatour-tävlingen Helsingborg Open.

2016: Julia blir yngst någonsin att vinna British Girls och kvalar därmed in till US Open. Som 15-åring är hon Sveriges yngsta deltagare någonsin i tävlingen. Hon debuterar också i majortävlingarna British Open och Evian Championship.

2017: 16-åriga Julia Engström kvalar in på Europatouren och väljer att bli proffs.

2018: Engström slutar redan sin första säsong som nummer 17 på tourens totalställning och utses till Rookie of the Year.

2019: Avslutar säsongen med fem raka topp 5-placeringar.

2020: Vinner sina två första titlar på Europatouren och kommer tvåa i tourens totalställning.

2021: Julia Engström drabbas av diskbråck i ryggraden och missar hela säsongen.

2022: Ett av flera comebackförsök leder till 11:e plats i German Masters och hon tävlar även på hemmaplan, framför familj och vänner, i Halmstad under Scandinavian Mixed. Det är inte omöjligt att det också var en tävling då cirkeln slöts – senare samma höst gör skadorna att hon pausar golfen på obestämd tid.

