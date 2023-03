Regerande mästaren bannlyst från The Players: ”Kanske dyker upp i publiken”

Tävlingen beskrivs ofta som ”den femte majorn” och tävlingen med golfens starkaste startfält.

Men i år är den regerande mästaren bannlyst och persona non grata under The Players.

– Jag kanske dyker upp i publiken ändå, säger Cameron Smith med ett skratt.

Det blir ett The Players utan fjolårsvinnaren Cam Smith.Foto: TT och Shutterstock

För ett år sedan lyfte han statyetten i guld mot himmeln och firade en imponerande seger på klassiska TPC Sawgrass. Ungefär ett halvår senare var det dags igen när Cam Smith den sista speldagen tog sig förbi Rory McIlroy och vann British Open på än mer anrika St Andrews.

Han hade vunnit två av spelets största tävlingar och stod på golfens tron. Längs med vägen hade Cam Smith dessutom tagit över platsen som världsetta. Men under veckan i St Andrews hade ryktena redan tagit fart. Hade australiern skrivit på för den saudifinansierade LIV-touren?

Svaret skulle kort senare visa sig vara ja.

PGA-touren hade sedan långt tidigare slagit fast att de som går till LIV inte längre är välkomna i deras tävlingar. Och fram till nu har många frågat sig om de verkligen kan stoppa en regerande mästare för att försvara sin titel. Jodå, touren stod på sig, och därför är Cam Smith, trots att han bor bara runt hörnet från banan när The Players i år återigen avgörs, inte välkommen att spela.

Ett tal som åldrades sådär…pic.twitter.com/GfX5te6XP4 — Martin Hardenberger (@mhardenberger) March 8, 2023

Inte längre välkommen

Segerporträttet av honom i klubbhuset är nedtaget liksom skylten på parkeringsplatsen med hans namn.

Men kanske kommer Smith trots allt dyka upp på TPC Sawgrass. I publiken.

– Jag kommer definitivt att kolla på TV, det är en fantastisk tävling som jag tittat på under hela min uppväxt. Jag bor ju här i området och jag är lite osäker på hur det skulle tas emot, men det vore kul att gå ut på banan och kolla lite utanför repen som vanlig åskådare, säger han i en intervju med NUCLR Golf.

– Det vore lite roligt.

Kommer du häckla spelarna?

– Jag tror inte riktigt att det är min grej.

LÄS MER: Banbesök – Så var det att spela TPC Sawgrass

Samtliga av de tre främsta saknas

I tävlingens 49-åriga historia har det bara hänt fyra gånger att den regerande mästaren inte kommit till spel, senast när en skadad Tiger Woods missade tävlingen 2014.

När Smith vann i fjol slutade Indiens Anirban Lahiri tvåa och Englands Paul Casey trea. Båda har gjort som Cam Smith och gått till LIV. Därmed saknas samtliga från fjolårets topptrio i årets tävling.

Jared Rice, VD för The Players Championship, till Golf Digest:

– Cam är en tidigare segrare och historien talar för sig själv, men tävlingen 2023 handlar om de spelare som är här.

Även Henrik Stenson, som vann tävlingen 2009, har gått till LIV.

