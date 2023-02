Hans mor rekommenderades göra abort, och efter födseln gav läkarna upp hoppet om barnet som hade extrem feber.

Men Bernhard Langer överlevde och kom mot alla odds att bli en av golfens främsta.

– En dag hoppas jag de gör en film om mitt liv, säger han efter helgens historiska 45:e seger på veterantouren.

Den evigt unge Bernhard Langer berättar om den osannolika resan mot världstoppen.Foto: Bildbyrån.

Den stora massan ser numera bara skymten av Bernhard Langer en gång om året, i april. Det är nämligen då, och bara en gång om året, som Masters spelas på Augusta National. Och då brukar Bernhard Langer ännu, trots att han är 65 år fyllda, kunna mäta sig med världens i dag bästa spelare.

Han har själv vunnit tävlingen vid två tillfällen (1985 och 1993) och bjuds därför varje år in till den speciella veckan på Augusta National.

På Europatouren har han vunnit 42 gånger, vilket är näst mest genom tiderna. Men kanske är han ändå allra mest känd för att under många år varit en av de givna stöttepelarna i det europeiska Ryder Cup-lag han som spelare var en del av hela 10 gånger, och under en tidsepok som sträcker sig över mer än 20 år.

Han ledde därefter som kapten laget till seger 2004.

Men Langer har också brottats med problem. Inte minst på greenerna där han under många år kämpade med yips, en nervös ryckning när han höll i puttern, som gjorde att han missade kortputt på kortputt och segrar som hade gjort hans redan fantastiska karriär än mer fantastisk.

Lösningen kom som småningom att bli en längre putter och en lika okonventionell som kritiserad, och så småningom även förbjuden, metod.

Öppnar upp sig om resan: ”Otrolig berättelse”

Efter att proffsen fyllt 50 får de spela på Seniortouren som i USA går under namnet Champios Tour, och när han där i helgen vann sin 45:e seger öppnade tysken upp sig om sin minst sagt osannolika resa mot världstoppen.

– Just nu känner jag mig bara lättad och tacksam för alla som varit vid min sida alla dessa år. Att som en tysk pojke, från en by med bara 800 invånare, ta ett jobb som caddie och sedan åstadkomma vad jag gjort, det är många som måste bidra för att det ska ske.

Langer fortsätter:

– Hela mitt liv är en ganska otrolig berättelse. När man hoppar i vid den djupa änden och ser var jag kom ifrån och vad som hänt under min livstid. Jag kanske borde ha dött redan som nyfödd, jag föddes med väldigt hög feber och läkarna gav upp mitt liv, och redan innan dess hade min mamma rekommenderats att göra abort och försöka få ett nytt barn. Men hon valde att föda mig och vi överlevde båda två.

– Bara att ta sig därifrån till att en dag lyckas livnära sig på golfen är ju en berättelse i sig, men att jag sedan också blev världens bästa golfare och var en av de bästa under väldigt många år känns fantastiskt. Alla känner till min karriär, men med tanke på allt som hände under mina första år så känns det som ett mirakel.

– En dag hoppas jag de gör en film om mitt liv, det hade varit väldigt läckert.

Fred Couples trär den gröna Masters-kavajen över Bernhard Langers axlar.Foto: Imago

Bara ett läge – gasen i botten

Kanske var det hans livsresa som gjorde att Bernhard Langer på det sista hålet av Chubb Classic på Champions Tour vägrade lätta på gaspedalen och slog driver från fairway på den avslutande par femman.

Det ledde till en birdie och att Bernhard Langer inte bara tangerade Hale Irwins rekord för flest segrar på Champions Tour utan även ökade på sitt eget som tourens äldste vinnare (65 år, 5 månader och 23 dagar).

Det var andra gången för tävlingen hans score var samma eller lägre än hans ålder.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger