Med tre avslutande birdies bjöd Tiger Woods på en resa tillbaka i tiden.

Tidernas bästa golfare fick en smakstart på comebacktävlingen på PGA-touren.

– Jag var fast besluten om att lösa situationen, säger han.

Tiger knyter näven efter att ha gjort birdie på hål 1.Foto: TT

Han rörde sig inte likt en kameleont och hade inte heller Rory McIlroys studsiga steg, men Tiger Woods gjorde birdie på det första hålet när han natten mot fredagen spelade sin första ”vanliga tävling” på PGA-touren sedan Zozo Championship 2020.

Faktum är att veckans Genesis Invitational är den första tävlingen Woods spelar överhuvudtaget sedan British Open i fjol, då han missade kvalgränsen.

Kanske var utomståendes förväntningar, triggade av den så sargade kroppen och fjolårets trots allt mediokra resultat, lägre än hans egna.

Drygt halvvägs in i rundan såg det också ut som att vivlarna skulle få rätt. Efter den inledande birdien hade Woods svårt att hålla uppe ånga och såg ut att gå mot en medioker score. Men som så många gånger förr slog han till när man som minst väntade. Tack vare tre avslutande birdies blickar han nu upp mot ledande Max Homa snarare än fruktar en kamp mot kvalgränsen.

– Ni såg det förra året, då lyckades jag inte avsluta mina rundor på ett bra sätt. Nu kom jag av tolvans green och kände att jag verkligen ville få det att lossna. Jag slog ett dåligt utslag på 13:e men var fast besluten om att bara hitta ett sätt att lösa situationen på och sedan avslutar rundan runt par, eller kanske ett under. Sedan råkade det bli lite bättre än så, förklarar Woods.

Höll jämna steg med de bästa – och ett udda tampong-knep

47-åringen landade till slut på två slag under par, och delade efter den första rundan 27:e-platsen med stjärnor som bland andra Viktor Hovland, Will Zalatoris och Xander Schauffele.

Han är därmed fem bakom ledarduon Max Homa och Keith Mitchell. I det starka startfältet där nio av världens tio främsta på världsrankingen finns med hittar vi också spanjoren Jon Rahm och Collin Morikawa, som vunnit både US och British Open, ett slag efter ledningen.

Woods spelar den andra dagen, precis som den första, med Rory McIlroy (-4) och Justin Thomas (-3). Noterbart är att Woods höll relativt jämna steg med de båda långtslående spelarna. Snittet på PGA-touren för bollhastighet med drivern är 170 mph, en siffra Woods överträffade med samtliga av de tio drivar han slog för dagen.

En av dagens snackisar var på det nionde hålet då Woods återigen slog ett längre utslag än polaren Justin Thomas och därefter lite i skymundan räckte över en tampong. Thomas skrattade och kastade den mot marken.

Kritiken: ”Vad i h**vete tänkte han”

Skämtet insinuerade att ”Thomas spelade som en tjej”, vilket också har väckt reaktioner på sociala medier.

”Vad i h**vete tänkte han och varför gjorde han det?”, skriver The Telegraph-journalisten Jack de Menezes på Twitter.

I ryggen ska man ha att golf genom åren haft problem att locka till kvinnligt deltagande och att man på många håll nu går ifrån begrepp som exempelvis damtee för att bjuda in till ett mer jämställt spel.

Med eller utan tamponger som tjuvknep är förhoppningen givetvis att Woods lyckas hålla upp tempo och slaglängder hela tävlingen.

– Så snart jag är tillbaka på hotellet är det is och behandling, is och behandling. Det är på ”repeat” hela kvällen. Sedan gäller det att göra sig redo, gå till gymmet och värma upp för att ge sig på samma resa nästa dag, säger han.

