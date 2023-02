Tiger Woods har bekräftat att han på torsdag spelar sin första ”vanliga” tävling på PGA-touren sedan 2020.

Samtidigt har Scottie Scheffler återtagit platsen som världsetta från Rory McIlroy.

Vi bjöds på ännu en sprakande golfhelg – och säsongen har bara precis börjat.

Det meddelades via ett subtilt inlägg på Twitter. Sedan dröjde det inte många minuter innan det spatt i fingrarna på golfvärldens journalister som okontrollerat likt kor som efter en lång vinter äntligen får komma ut på grönbete började spekulera i vad som komma skall.

Det är nästan tre år sedan Tiger Woods spelade en ordinarie tävling på PGA-touren. Då spelade han Zozo Championship i Japan. Men nu är det alltså dags för uppvisning på hemmaplan och banan där han som 16-åring en gång i tiden debuterade på PGA-touren; Riviera Country Club utanför Los Angeles.

Woods är så kallad ”värd” för tävlingen som går vid namnet Genesis Invitational och är en av de där PGA-touren lyft upp prissumman.

Utöver Woods hittar vi världsettan Scottie Scheffler, tvåan Rory McIlroy och trean Jon Rahm i startlistan. Med andra ord saknas bara LIV-arna för att göra dramat komplett…

På tal om ettor, tvåor och treor så försvarade Scottie Scheffler i helgen sin titel i Phoenix Open, en annan sådan där tävling med många topp-spelare och pengar. Den dramatiska segern kom efter att Scheffler avslutat starkt med eagle på 15 och birdie på 18.

– Jag slog en del ganska vilda slag, som inte alls var min typiska miss. Men jag kämpade mig igenom rundan och sänkte väldigt många fina puttar, förklarade världsettan en uppgörelse där han lyckades vinna trots att han inte bjöd på sitt ”A-game”.

Segern gjorde som bekant att amerikanen återtog förstaplatsen på världsrankingen från Rory McIlroy.

Det krävs därmed så klart ingen kärnfysiker för att rekommendera skräddarna i Augusta vilka storlekar de bör fokusera sina gröna kavajer på i början av april.

Eller kanske det gör det? Det är nog faktiskt lika bra att de löser lite olika storlek och passform. För Justin Thomas, Jon Rahm och Cam Smith känns också som heta Masters-kandidater, och vid närmre eftertanke är det kanske lika bra Augusta National köper upp ett varuhus (är du påläst så vet du att detta inte låter så konstigt för dem som det gör för oss), för en sådan spretig kvintett måste ju vara en skräddares värsta mardröm?

Masters. Ja, det kommer ju för övrigt bli helt Coco Loco. Sannolikt kastar Patrick Reed och Rory McIlroy peggar på varandra innan de så småningom börjar slåss (inte omöjligt att det utvecklas till ett gängkrig mellan PGA- och LIV-spelare). Det följs upp med att hjälten Tiger tar sitt privatjet från Florida och att halvfeta män i övre medelåldern följer honom likt i någon biblisk scen. Kanske att han går på vatten när han ändå är i gång…

Ett sista uppvaknande? Kanske.

LIV offentliggör att de köper hela staden Augusta och för att sedan avrunda det hela vinner Harry Higgs. Han firar med att ”rida” sin putter, slita av sig tröjan och slå sig själv på stjärten.

Eller så blir det precis lika fantastiskt som vanligt. Hoppet är det sista som överger en.

With all the drama that happened in golf last year I almost forgot that Harry Higgs and Joel Dahmen did this. It gets better every time I see it. Who ever said “golf is boring”? 🤣

pic.twitter.com/bsC8nrSVEC

— Flushing It (@flushingitgolf) February 9, 2023