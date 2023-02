Protesterna räddade Swilcan Bridge: ”Som att måla en mustasch på Mona Lisa”

Golfens mest klassiska bro har varit ett hett samtalsämne den senaste tiden.

Nu står det klart att Swilcan Bridge behåller sitt ursprungliga utseende.

Det var under söndagen som bilden på Swilcan Bridge började florera på Twitter. På världens äldsta golfbana St Andrews Old Course hade nu den så klassiska bron, där spelets allra främsta så många gånger sagt adjö till tävlingsgolfen, fått en terrassliknande addering. De hånfulla kommentarerna lät inte vänta på sig, och på The Couriers förstasida kunde man läsa ”som att måla en mustasch på Mona Lisa”.

Men detta var bara en liten del av kritiken och redan samma eftermiddag lät St Andrews Links publicera en pressrelease där man förklarade hur man för att undvika slitage på gräset låtit installera stensättningen. Man ansåg sig säkra på att ha hittat den bästa vägen framåt.

Men vägen visade sig kort.

Redan på måndagskvällen kom en ny kommuniké.

– Vi har kommit fram till att vi på det här viset inte kan skapa ett utseende som är i linje med den ikoniska miljön och har bestämt oss för att ta bort stenarna.

Redan på tisdagen var de försvunna.

Well, that was quick! The Old Course patio is no more… pic.twitter.com/XNDhncbpXK

Further to recent communications about works in the area around the Swilcan Bridge, we have released an updated statement below.

The full statement can also be found on our website here: https://t.co/Xo3TXjBD3r pic.twitter.com/ZKCY2qty1j

— St Andrews Links (@TheHomeofGolf) February 6, 2023