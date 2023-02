Konstiga tävlingar. Ombyggnad av Swilcan Bridge. Och ska LIV verkligen bygga en bana i Augusta?

Det har varit en märklig söndag.

När jag vaknat och sedan scrollade igenom Twitter-flödet kändes det som att jag fastnat i en dröm. På Old Course i St Andrews hittar vi golfvärldens mest kända bro; Swilcan Birdge. Här har turister vinkat in i kameran i flera hundra år, och på denna bro har Jack Nicklaus, Nick Faldo, och de andra tagit farväl till sina professionella spelarkarriärer.

Nu har man uppenbart byggt ut bron, och utseendet för väl snarare tankarna till en terrass anpassad för amerikanska bröllop än någon golfhistoriskt.

Kanske är det en återvändsgränd för golfbilar?

Faktum är att diskussionerna på sociala medier gått så långt att man från St Andrews sida kände sig tvungna att gå ut och kommentera de publicerade bilderna.

We would like to address concerns that have been raised over works currently underway at the approach area to the Swilcan Bridge.

Please see our full statement on our website here: https://t.co/361CSUgZLw pic.twitter.com/mRdJEQUNU7

— St Andrews Links (@TheHomeofGolf) February 5, 2023