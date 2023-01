KRÖNIKA: Dubai Desert Classic var som Batman mot Jokern

Det blev en filmisk uppgörelse.

Världsettan Rory McIlroy höll känslorna åt sidan och besegrade Patrick Reed i ett thrillerdrama som för tankarna till Batman och Jokern.

Patrick Reeds blotta närvaro i Dubai tydliggjorde varför LIV Golfs blotta existens är så frustrerande för både PGA- och Europatouren. Det går att tycka många saker om stjärnorna som bytt sida.

Men en sak är säker och det är att de här killarna står för underhållning. Reed spädde med en ny regelkontrovers i Dubai på sitt rykte om att kanske inte vara tidernas mest sympatiske golfare. Men oavsett hur mycket man ogillar honom råder det inte heller någon tvekan om att den här typen av profiler skapar intresse och diskussion i en vardag då de traditionella tourerna riskerar att bli mellanmjölk.

I Dubai bjöds vi på ett nytt exempel när Reeds boll fastnade i ett träd. Kort senare sade han sig vara ”100 procent säker” på att han kunde se samma boll sitta fast i ett annat. Magi. Vilken kille!

If you haven’t seen the video of Patrick Reed’s tee shot at 17, here it is. pic.twitter.com/sgnKcLH4Sf

— Brandel Chamblee (@chambleebrandel) January 30, 2023