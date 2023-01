Kaosbollen på Europatouren – Stenson och Donald spelar tillsammans

Marcus Kinhult spurtade den andra rundan av Dubai Desert Classic upp för ledartavlan och befinner sig halvvägs in i tävlingen bara ett slag bakom en trio spelare på 10 under par.

Men kanske än mer spännande är att vi den tredje rundan kommer få den sparkade Ryder Cup-kaptenen Henrik Stenson spela tillsammans med sin ersättare Luke Donald.

Det är med andra ord upplagt för drama.

Den sparkade kaptenen och hans ersättare.Foto: Foto: AP och Stella Pictures

Ingen kan ha gått miste om den dispyt som pågått under tävlingen i Dubai. Det hela började med att Rory McIlroy struntade i att hälsa på Patrick Reed som svarade med att kasta en pegg mot världsettan.

Därefter utbröt ett ordkrig utöver det vanliga.

– Han beter sig som en barnrumpa och bör behandlas som en sådan, sa Patrick Reed efter det att Rory McIlroy hävdat att han inte ”kan förstå vilken värld Patrick Reed lever i”.

Stenson och Donald spelar tillsammans

De båda har spelat fin golf under Dubai Desert Classic och ligger på åtta slag under par exakt lika efter två spelade rundor. Detta innebär att det fanns en stor chans att de under den tredje speldagen, på söndagen, skulle spela tillsammans. Dock blev inte så fallet, utan de spelar istället i grupperna efter varandra.

Lite längre ned i resultatlistan hittar vi Henrik Stenson och Luke Donald som båda är två slag under par totalt. Stenson fick kicken som Ryder Cup-kapten efter det att han tagit steget över till LIV Golf och Luke Donald kom att ersätta honom.

När startlistan för söndagens spel presenterades stod det klart att de båda ska spela tillsammans.

Det är ju inte annat än att man kan spekulera i både stämning och samtalsämnen under söndagens spel.

För svensk del är Marcus Kinhult det stora utropstecknet så långt. Han ligger nio slag under par och bara ett slag bakom ledartrion som består av Thomas Pieters, Richard Bland och den amerikanska amatören Michael Thorbjornsen.

Ludvig Åberg som var med i toppen efter den första rundan är halvvägs in i tävlingen sex slag under par och näst bäste svensk.

