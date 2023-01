Strålande svenskhelg – dubbla andraplatser

Maja Stark spurtade i Florida och Sebastian Söderberg i Abu Dhabi.

Vi bjöds på en strålande svenskhelg med framskjutna placeringar på båda sidor Atlanten.

På Europatouren, eller numera DP World Tour, bjöd svenskarna på fint spel. Henrik Stenson spelade på touren för första gången sedan British Open och svarade för en fin prestation med tre av fyra riktigt bra rundor. För honom slutade det med en 20:e-plats.

Än bättre var Alex Norén som delade femteplatsen. Bäste svensk var dock Sebastian Söderberg som pressade segrande fransmannen Victor Perez rejält.

– Han spelade fantastiskt och gav mig aldrig någon marginal. Seb var där hela vägen och jag hade lite flyt på slutet som kunde hålla undan, sa Perez direkt en seger som tillkom på ett minst sagt speciellt vis.

För vad hade egentligen hänt utan detta vansinnigt läckra slag på det 17:e hålet? Fransmannen erkände efteråt att han träffade bollen aningen för rent vilket gjorde att den först flög längre än tänkt men också tack vare träffen fick extra bakåtskruv.

The shot of his life!@v_perez2 leads by two with one to play.#ADGolfChamps | #RolexSeries pic.twitter.com/D9NGAuyBLv

— DP World Tour (@DPWorldTour) January 22, 2023