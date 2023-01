MASTERS: ”Han får sitta ensam under mästarmiddagen”

Ett nytt år är här och årets första major Masters på Augusta National är bara fyra månader bort.

Men stämningen lär inte vara den vanliga.

– Jag träffade Bubba Watson och sade åt honom att han får sitta ensam under mästarmiddagen, skojar regerande mästaren Scottie Scheffler.

Hur blir stämningen egentligen under mästarmiddagen i april?Foto: TT

När världens golfstjärnor i april ses för Masters på Augusta National lär stämningen vara aningen spänd.

Inte minst på mästarmiddagen. Några av de tidigare vinnarna har nämligen bytt sida till LIV-touren.

– Det är nog bara jag som tycker det är lite kul, men stämningen kommer nog vara aningen mer spänd än vad vi är vana vid, säger Jon Rahm när han i samband med PGA-tourens årspremiär på Hawaii intervjuas av Golf Channel.

En middag – två läger?

Traditionsenligt är det den regerande mästaren som svarar för menyn tisdagen innan tävlingen drar igång. Vad som gör saken än mer intressant denna gång är att några av PGA-tourens främsta förespråkare kommer att dela måltiden med några av de som de anser svikit touren och dess medlemmar.

Rory McIlroy och Tiger Woods har gång på gång talat å PGA-tourens vägnar medan trefaldige Masters-vinnaren Phil Mickelson och förre världsettan Dustin Johnson tagit steget över till den saudibackade ligan.

I slutet av december kom Augusta National med beskedet att de bjuder in alla som kvalat in under rådande kriterier.

Det var ungefär då som Scottie Scheffler ”råkade springa på” Bubba Watson på en restaurang i Tenessee.

– Jag träffade Bubba under semestern och sa till honom att han får ett eget bord på mästarmiddagen, skojar Scheffler när han berättar om mötet för Golf Channel.

”Kommer kunna lägga allt åt sidan”

Under intervjun medgav Scheffler att tourkriget skapat en spricka mellan proffsen som inte är bra för spelet. I spelarnas omklädningsrum i klubbhuset på Kapalua (Hawaii) skulle Cam Smith haft skåpet bredvid Scheffler. Men Smith, som i fjol vann både The Players och British Open, har stängts av från touren sedan han tog steget över till den saudifinansierade ligan.

– Han vann ju här i fjol så det känns lite konstigt att han inte är här. Men spelet överlever. Såren kommer att läka och sedan får vi se vad som händer.

Och nej. När det kommer till kritan ska ingen sitta för sig själv på mästarmiddagen inför Masters.

– Augusta är en så speciell plats med väldigt mycket historia. Då tror jag vi kommer kunna lägga allt det här åt sidan och bara njuta av en trevlig måltid tillsammans och bara fira spelet.

